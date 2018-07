Oyarzabal, el heredero del '10': "Es listón está alto, pero estoy con confianza"

Xabi Prieto ya tiene heredero. Es Mikel Oyarzabal. Era un secreto a voces que se ha confirmado en la apertura de la nueva tienda de la Real Sociedad, donde aparecía el dorsal ‘10’ en la nueva camiseta txuri-urdin con el nombre de Oyarzabal. El atacante eibarrés, santo y seña de la Real del futuro, coge el testigo del gran capitán donostiarra, que se retiró al final de la pasada temporada después de superar la mítica cifra de 500 partidos en la Real. “Se que lo han llevado grande jugadores en la historia del club, como el propio Xabi, De Pedro o Zamora, entre otros, se que el listón está muy alto, pero estoy con ganas y confianza, quiero seguir creciendo”, ha dicho Oyarzabal en la propia tienda de la Real, en el centro de San Sebastián, tras firmar sus primeros autógrafos como nuevo ‘10’ realista.

Se trata de un relevo lógico en el club donostiarra. Se va una leyenda de la cantera, que ha hecho historia, que ha lucido en los últimos años un número mítico en el mundo del fútbol en general, y en la Real en particular, y la responsabilidad recae en otro producto de Zubieta que tiene mucho presente y todo el futuro por delante para ser uno de los referentes indudables del equipo txuri-urdin, un Oyarzabal que crece a ritmo endiablado, que se ha convertido en una referencia en la Real y que ya es internacional absoluto con España, con sólo 21 años.

Ahora recibe la responsabilidad de suceder con el ‘10’ a Xabi Prieto. Pero se lo toma con tranquilidad, con naturalidad. “No siento presión, porque cuando entras al campo, no piensas en el dorsal que llevas a la espalda. Al menos esa es la idea que tengo yo, lleve el número que lleve, seguir haciendo las cosas bien, seguir creciendo y dando alegrías a la gente”, explica Oyarzabal, que señala que la decisión de decir su hasta ahora dorsal, el ‘18’, y cambiarlo por el ‘10’ ha sido conjunta entre él y el club. “Es algo que no es ni de una parte ni de otra, es algo que se ha hablado desde el momento que sabíamos que Xabi iba a dejar el número, entre todos. Pero no ha sido algo obligado o forzado ni por su parte ni por la mía, sino ha sido consensuado”. Lo que está claro es que con este movimiento se lanza un mensaje muy claro a los clubes que le pretenden, como la Roma. Ni el club quiere que se vaya, ni Oyarzabal quiere salir. Sino no acceden a elegir este dorsal. “Estoy contento aquí, está es mi casa, me tratan de maravilla, me siento muy querido siempre, y ya está”, sentencia.