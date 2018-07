Cardona: "Me llenaba dar el salto a Primera"

Marc Cardona llega al Eibar para cerrar el ataque armero de la próxima temporada. Tras ejercitarse por primera vez a las órdenes de Mendilibar, ha sido presentado ante los medios en Ipurua acompañado por la presidenta Amaia Gorostiza y el director deportivo Fran Garagarza.

El ilerdense explicaba las razones de su fichaje por el Eibar. “Sí que he tenido otras ofertas, pero la oportunidad de dar un salto y jugar en Primera ha sido algo que me llenaba. Conozco el club, el sistema de juego y también me dijeron que querían un jugador diferente como yo, y eso me convenció para decantarme por el Eibar”, ha apuntado Cardona, que se definía de la siguiente manera. “Me gusta mucho romper al espacio, intentar llegar al área y buscar el remate y hacer el gol. Vengo a intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. Prometo sacrificio y compromiso, y confío en que colectivamente consigamos la salvación”.

Marc Cardona llega cedido del Barcelona, donde llegó a debutar en Primera y en la Champions League, con una opción de compra que no supera los 3 millones de euros. Fran Garagarza reconocía que pretendían poder conseguir su fichaje en propiedad dentro de un año. "Queríamos una opción de compra real, no algo que fuera inasumible el día de mañana. En caso de querer ejercer la opción son números Eibar”, explica el director deportivo armero, que ha desvelado que se intentó su comtratación cuando estaba en el Sanluqueño.