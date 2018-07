El Tribunal de Recursos Contractuales admite el recurso de Globalia-La Sepulvedana

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha admitido el recurso que presentó la UTE Globalia – La Sepulvedana, entiende que si una de las dos cumple la solvencia técnica y la otra tiene unos mínimos, se puede admitir.

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero ha señalado que la semana que viene se convocará una nueva mesa de contratación, se abrirá el sobre correspondiente a esta UTE, que entrará en el proceso de licitación y se procederá a su valoración.

Luquero apuntaba que no hay que retrotraerse en nada porque el proceso no se había paralizado y ellos aunque hayan estado trabajado de forma interna, no se había avanzado en nada.

Preocupada porque esto no demore el proceso, espera no encontrarse con otros recursos, no se atreve a fijar una fecha. Mantiene que los autobuses nuevos lleguen antes de que acabe el mandato.