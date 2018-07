Absueltos los comuneros acusados de colocar la piedra que dejó parepléjico a un ciclista

La acusación particular pedía 6 años de cárcel y casi un millón y medio de indemnización y la Fiscalía dos años y medio de prisión y más de 830 mil euros de multa por un delito de lesiones por imprudencia grave. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra no ha visto probados los indicios de sus denuncias y, como demandaban los abogados defensores, absuelve a los acusados. La sentencia no es firme por lo que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El accidente de Diego González en el Monte Alba se produjo hace cuatro años mientras practicaba descenso en bicicleta. Durante el recorrido impactó contra una piedra de importantes dimensiones y por el golpe se quedó parapléjico.

