Barrios, más cerca de Soraya

Arranca en Madrid el Congreso de la sucesión de Mariano Rajoy en la presidencia del PP. Son las primeras elecciones primarias nacionales que celebra el Partido. En primera vuelta Soraya Sáez de Santamaría fue la más votada, pero la última palabra la tienen los más de 3.000 compromisarios que votarán este sábado, entre ellos los 38 de Zamora. Aquí la victoria de Saez de Santamaría en primera vuelta fue abrumadora y en la línea de la ex –vicepresidenta del gobierno parece estar el presidente provincial del PP José María Barrios que no ha querido sin embargo optar públicamente por ninguno de los dos candidatos.

De hecho parece que de la delegación zamorana en el congreso sólo Clara S. Damián (la Senadora y concejala en Zamora) se ha posicionado públicamente, a favor de Soraya Sáenz de Santamaría. No revela tan claras sus preferencias, pero en la misma línea está el presidente provincial Popular que esta mañana ha dicho en la SER que prefiere un partido que ocupe el centro político español (no “todo el espacio a la derecha del PSOE” como propugna Casado). Y también, alineándose con las tesis de Soraya Sáez de Santamaría y de Fernando Martínez Maíllo que considera que el debate entre ambos (que no se ha producido) no habría aportado nada bueno al partido.

El sistema de primarias que está estrenando el PP le parece a Barrios mejorable. “Un poco farragoso”, dice (sobre todo aspectos como la obligatoriedad de inscribirse para votar), que piensa que deberían revisarse. Pese a la dura batalla interna que han revelado estas primarias, el presidente provincial del PP dice que sigue siendo un partido unido y que “si se ha abierto alguna herida, el domingo volverá a estar cerrada”. Casado y Santamaría son dos candidatos muy válidos, pero el presidente Popular Zamorano se muestra (de nuevo) más próximo a las tesis de la ex vicepresidenta del gobierno sobre qué espacio político debe ocupar el partido: el centro.