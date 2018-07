Imanol Idiakez: "La prioridad es acertar con los delanteros"

El Real Zaragoza ha abanadonado Boltaña, tras cinco días de trabajo, una estancia marcada por las lesiones, pero con un balance positivo para el entrenador. Imanol Idiakez ha repasado la actualidad zaragocista.

BOLTAÑA-"Queda mucho por delante. La pretemporada sirve para conocernos. Hemos tenido algunos percances pero todos tienen ganas de trabajar bien y creo que hemos hecho el trabajo que había que hacer".

LESIONES- "La primera semana hemos tenido las dos desafortunadas lesiones de Papu y Zapater y eso lo aumenta todo y parece que es mucho más de lo que es. Son dos lesiones que no nos hubiera gustado tener, por supuesto. Pero bueno, es lo que hay y con eso hay que trabajar y recuperar lo mejor posible, porque al final la temporada es muy larga. Si se tienen que producir en algún momento, que se produzcan cuanto antes. Se han producido al inicio, así que esperamos que puedan llegar al inicio de liga".

LOS NUEVOS- "A Diego ya lo conocía, es un jugador rápido, con unas condiciones muy determinadas para jugar por fuera, tanto en una posición como en otra, por fuera y por la banda. Está en el proceso natural de adaptación. James tiene el inconveniente del idioma, lo cual dificulta un poco más su adaptación, sobre todo a los compañeros. Los dos tiene una muy buena actitud, que es lo más importante. Jason ha tenido un pequeño percane con una contractura. Ha trabajado una parte del entrenamiento con el equipo y creo que estará el lunes con nosotros".

DELANTEROS-"Es importante que vengan. Queremos calidad, queremos acertar, antes de que vengan pronto. Si vienen pronto y acertamos, perfecto, pero la prioridad es acertar. La Dirección Deportiva tiene muy claro el perfil de lo que quiere, dónde están los nombres y, por tanto, hay que esperar. No somos los más ricos del mercado y nosotros seguramente vamos a tener que recurrir a opciones que no son las primeras para otros. Hay que tener paciencia, esperar a que lleguen y, una vez aquí, adaptarlos lo más rápido posible".

ALEX MUÑOZ-"Es una opción que se está trabajando y vamos a ver si se confirma. En el fútbol ya se sabe que hasta que no estén las cosas confirmadas, no se confirma. Es una opción del club y de momento no tengo más noticias".

CANTERANOS-"Tengo los ojos muy abiertos. Estoy deseando que tiren la puerta, pero tenemos que tener un poco de paciencia. No me gustaría que corriéramos, porque creo que tenemos una muy buena generación detrás, incluso me atrevería a decir que dos. Estamos absolutamente esperanzados de que puedan ser el futuro del Real Zaragoza, pero es su futuro. No me gustaría precipitarme con ninguno de ellos y menos colgarme una medalla para que dentro de un tiempo sean cadáveres. Creo que tenemos que intentar consolidar futbolistas en el primer equipo y consolidarlos cuando estén preparados, por eso estamos en el proceso de prepararlos".

AMISTOSOS-"Si me preguntas lo que quiero hacer, yo quiero ganar todos los partidos, incluso los de pretemporada. Pero creo que lo importante para nosotros es prepararnos para ganar el primero de liga. Y ahora mismo, entre ganar todos los de pretemporada y perder el primero de liga o, por el contrario, perder todos los de pretemporada y ganar el primero de liga, elijo lo segundo. Vamos a ir a Tudela a intentar ser mejores que ayer y, a poder ser, a ganar".

ESTILO DE JUEGO-"El Zaragoza en muchos momentos apretaba alto el año pasado. Aquí hay que entender una cosa: hay una idea tuya y luego hay un rival. Nuestra idea es intentar ser protagonistas, apretar arriba. Va a haber días que vamos a poder y días que nos va a costar más. Estamos en el proceso de conocimiento, queda muchísimo. Las ideas están y solo necesitamos un poco de tiempo para aplicarlas".

Amistoso en Tudela

El Real Zaragoza inicia esta tarde la tercera parte de la pretemporada con un amistoso ante el Tudelano. Tras regresar de Boltaña, el equipo juega a las 19,00 horas en el Municipal de la localidad ribereña el primero de los partidos que van tomando nivel para poner a prueba al equipo de Idiakez de cara a una temporada muy larga y muy dura.

Partido de pretemporada para Zaragoza y Tudelano, y también para el VAR, el sistema de viodeo arbitraje, que se instaura esta temporada en primera división. La sala del VAR para revisar las jugadas dudodas estará comandada por los árbitros aragoneses, Jaime Latre y Bueno Mateo.