Los aragoneses ya pueden utilizar la receta electrónica en Cataluña. Desde finales de junio quienes precisen una medicación podrán retirar el medicamento prescrito previamente por su médico en cualquier farmacia de la comunidad vecina.

Marta Tobella está al frente de una farmacia en la localidad costera de Comarruga. Con muchos aragoneses entre su clientela, aplaude la medida porque "tenían que venir con toda la medicación de su vivienda".

Para retirar el medicamento solo hay que presentar la tarjeta sanitaria. No es necesaria la hoja de medicación, aunque es recomendable para resolver cualquier posible duda. Con este sistema solo hay un pequeño inconveniente, que es que "no podemos cambiar las medicaciones que tienen, es decir, si no hay genérico de un laboratorio no lo podemos cambiar por otro y tenemos que dar el que sale en la receta". En ese caso, es solo cuestión de esperar un poco más ya que hay que solicitar esos medicamentos.

Cataluña se ha sumado así, desde junio, al sistema integrado de receta electrónica donde ya están Canarias, Castilla - León y Castilla - La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.