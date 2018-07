Empresarios de Macael denuncian el bloqueo de 14 canteras de mármol

Ayer estalló en Almería -a 80 kilómetros de la Sierra de Los Filabres- la caja de los truenos, que llevaba meses fogueando, entre los empresarios del mármol de Macael y la delegación de Conocimiento y Empleo. El motivo de la disputa tiene un nombre: el aval financiero que exige el departamento provincial de minas a las empresas para la restauración de las canteras; y una cifra: 13 millones de euros.

Los empresarios de la Asociación Aema, que se han reunido con alcaldes y sindicatos para explicarles la situación, exteriorizaron ayer su preocupación en una rueda de prensa en la sede de Asempal, al considerar que esas garantías bancarias exigidas por la administración provincial ponen en jaque la supervivencia del sector y podría provocar la pérdida de 1.200 empleos directos y 4.000 indirectos.

Cambio de criterio Lo que ha enervado a los empresarios ha sido, en su opinión, “el cambio de criterio por parte del Departamento de Minas de Almería, puesto que desde 2015 se estaba detrayendo una cantidad del canon pagado al Ayuntamiento de Macael para la restauración medioambiental de las canteras, en base a la instrucción de la Dirección General de Minas de Andalucía el 15 de julio de 2015, incluida la restauración de explotaciones anteriores en el terreno. El Plan Global de restauración se cifró en 18 millones de euros.

El presidente de los empresarios, Antonio Sánchez, que estuvo respaldado en su comparecencia por el presidente de la Cámara, Diego Martínez, y de Asempal, José Cano, denunció que “se han paralizado unos 14 expedientes de nuevas explotaciones por esta circunstancia hasta que se no se deposite el aval”. Sánchez añadió que “las cantidades solicitadas están en torno a los 13 millones de euros, si tenemos en cuenta que la concesión es por 30 años, siendo la única beneficiaria la entidad financiera, las empresas no pueden asumir estos costes puesto que su viabilidad estaría en peligro”. Sánchez pidió al delegado territorial, Miguel Angel Tortosa, que rectifique y resuelva en contra del cambio de criterio propuesto por el departamento de minas.

Sobre por qué empresarios de otros municipios sí depositan esta garantía, los de Macael indicaron que el caso de este municipio es peculiar porque se trata de explotaciones en minifundio: en una misma cuadrícula minera, que contiene 30 hectáreas, pueden haber trabajando varias empresas y habría que esperar a que terminaran todas las empresas de explotar los recursos para poder restaurar.

El delegado, Miguel Angel Tortosa, mostró ayer su sorpresa por las palabras de los empresarios en cuanto al bloqueo de canteras, “ya que no existe, por lo que no hay ningún riesgo de pérdidas de puestos de trabajo”. Ha añadido que “el procedimiento está abierto y no se han agotado las vías administrativas”. Tortosa ha explicado que la petición de avales se basa en un informe técnico sustentado en el Real Decreto de 2009. “Se trata de asegurar que haya fondos suficientes para acometer la restauración de la sierra cuando cesen las explotaciones, así es en otros municipios, y hemos dado todas las facilidades de plazo y forma para depositar esos avales”. Según Tortosa de los 11,3 millones de euros que deberían haberse garantizado, solo se han entregado 346.000 euros. Según Tortosa “los ingresos por el canon por tonelada de piedra no permiten la restauración de la sierra”.