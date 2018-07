"Los nuevos nos van a hacer mejores"

Es el nuevo capitán del Almería. Joaquín Fernández ha sido elegido para llevar el brazalete en los partidos, junto a René, Nano y Trujillo, y desde la concentración en Pinatar analizó la pretemporada rojiblanca. Se disputó el primer amistoso frente al MK Dons, con resultado de empate sin goles, y fue en ese duelo donde Joaquín posó por primera vez como líder de vestuario 2018-2019. A su juicio, todo marcha sobre ruedas: “Después de tanto sufrimiento el año pasado, han llegado jugadores con muchas ganas. Los capitanes consensuaremos todo en el vestuario con el objetivo de que la convivencia sea la mejor”.

Mono de trabajo

Entiende que el club ha dado un giro importante en la confección del plantel, apostando por futbolistas que vienen creciendo, en lugar de firmar con currículum en mano. Joaquín ya ha hablado con los compañeros y destaca la labor que vienen realizando desde hace dos semanas para afrontar la Liga con las mejores garantías: “El proyecto es ambicioso, quizá no con nombres, pero sí con hambre. La Segunda va a ser difícil y tenemos que jugar nuestras bazas para competir mejor que el rival. Nos debemos poner el mono de trabajo”.

Concentración

Es en verano donde se hacen los vestuarios y en el Almería conocen experiencias pasadas que no salieron bien. En la primera semana lejos de casa, Joaquín Fernández ha tratado con los fichajes cara a cara y no tiene ninguna queja. El hecho de que haya pocos cedidos -Ibiza y Arzura tienen opción de compra-, provoca que exista una mayor implicación. “Está siendo una buena concentración. Los entrenamientos son sufridos y es lo que toca en verano. Los nuevos han llegado con ganas, nos escuchan en todo y nos van a hacer mejores al resto, así no bajamos el pistón”, señaló el defensa.

Sube el nivel

Tras jugar en Águilas, llegarán los amistosos ante Valladolid, Tenerife y Málaga, todos ellos en el Marbella Football Center. Joaquín recuerda que para estas fechas el Almería habrá crecido en muchos ámbitos: “La próxima semana llegan rivales con mucho potencial y nos pondrán a prueba. Empezaremos a introducir mejor lo que nos pide el entrenador pensando ya en lo que llega en la temporada”. Será entonces cuando Fran Fernández y Jesús Muñoz implanten a fondo su sello, y es que piden un Almería con alta presión y sin miedo a sacar la pelota desde atrás: “Siempre está atento a nosotros. Aún no hemos entrado a fondo en el tema de balón, pero tiene las ideas claras, como el año pasado. Vamos en la línea correcta”.