Moriyón da el paso: "Estoy dispuesta a liderar Foro"

Carmen Moriyón se rodeó en un hotel de Oviedo de una treintena de cargos de su partido entre alcaldes, concejales y la senadora de Foro en Madrid para anunciar lo que desde hace meses era un secreto a voces. Presentará candidatura al congreso regional del próximo 29 de septiembre. "Una decisión personal tras los apoyos recibidos en los últimos meses por compañeros y compañeras del partido", dijo.

La regidora gijonesa se presentó a la militancia con un proyecto de unión y cambio porque "en Asturias sobran diagnósticos y hacen falta soluciones". Moriyón afronta esta etapa "ilusionada" y señala a partir de mañana se empleará a fondo para recabar los avales exigidos y establecer contactos con las distintas agrupaciones de la formación casquista.

No entró a valorar futuros escenarios políticos más allá del cónclave que, salvo sorpresa, la aupará al liderazgo de Foro convirtiéndose automáticamente en candidata a la presidencia del Principado en 2019. Del fundador y actual secretario general se limitó a decir que "Francisco Álvarez-Cascos tendrá el protagonismo que él quiera dentro de la estructura del partido".

La alcaldesa, que agotará "por compromiso" el mandato municipal, señaló que estos siete años le han servido para "aprender que a la política no se puede ir para hacer lo que se quiera, sino lo que se pueda, a negociar y no a imponer, a dialogar y no a hacer monólogos".