Ayer el Consejo General del Poder Judicial suspendió al magistrado Salvador Alba en el ejercicio de sus funciones como juez porque se le ha abierto juicio oral por asuntos de corrupción, al intentar supuestamente perjudicar a su compañera Victoria Rosell cuando era diputada de Podemos por Las Palmas. Después del largo tiempo transcurrido desde el inicio del caso, el gobierno de los jueces de España dice que ahora sí se perjudica la imagen de la justicia. Una verdad como un templo, pero a buena hora. Le dio tiempo de empezar y terminar, a falta de sentencia el juicio del Faycán, por corrupción en Telde, un caso que comenzó hace más de 14 años. Todo esto estando imputado y posteriormente acusado. Es evidente que si tenía que ser suspendido, parece que debiera haberse hecho antes. Pero doctores tiene la Santa Madre Iglesia y la justicia.

Ahora por cierto, el pte de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, ha propuesto al Tribunal Superior que sean los dos magistrados que acompañaron a Alba en el caso los que pongan la sentencia. Esperemos que sea pronto y que este amplio serial no se siga eternizando. Sobre todo cuando se han reconocido los hechos por parte de todos los acusados, salvo dos, los ex alcaldes del pp de Telde por esa época, Paco Valido y Mary Carmen Castellano. Ya sabemos que hubo corrupción en Telde por aquel tiempo de gobierno conservador, solo falta saber cómo quedan las responsabilidades de estas dos personas. Así que también a buena hora va a llegar esta sentencia. Aunque dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, aquí es obvio que es tardísimo.

Ayer conocimos el veredicto del jurado sobre el caso eólico, que también afectó al pp, fue el primer caso sonado de la época de Soria como líder. Un asunto que lleva también más de 14 años sin sentencia, donde al mismo tiempo ya se reconocieron los hechos, reconocida la corrupción por parte de los acusados salvo de dos, el que fuera Director General de Industria Celso Perdomo y su pareja Mónica Quintana. Ahora solo falta por saber la pena debido a que ellos son los únicos imputados que no llegaron a un acuerdo con el fiscal. Otro caso para decir, a buena hora.

Queda otro que tampoco termina, el de Miguel Ángel Ramírez, el pte de la Ud, con varias investigaciones sobre la mesa que no se rematan tras varios años de investigación por asuntos laborales. Tiene que ver con la que según se ha comunicado era hasta hace poco su empresa, Seguridad Integral. Sí, en este caso por impago a hacienda y la seguridad social. Con todo tenemos que en este no podemos ni siquiera decir, a buena hora, porque no ha finalizado para ir a juicio.Solo sabemos que según la Audiencia el juez que mandó a detener al empresario no era competente para ello, pero no anula la orden de dentención. Ahora sí afirman que los hechos que le atribuye al fiscalía al empresario no han prescrito.

Y en medio de todo este largometraje, grabaciones comprometedoras paraalgunos de los que se dedican a enjuiciar y la casa sin barrer. Así no es de extrañar que aparezcan en las encuestas una brutal falta de confianza de la gente por la justicia. Lógico y lógica.