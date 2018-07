Gerardo Garcés: "Los cuatro médicos que hemos mirado a Peñalba no encontramos una solución; todos hemos fracasado"

El jefe de los servicios médicos de la Unión Deportiva Las Palmas, el doctor Gerardo Garcés, explicó en Cadena Ser Las Palmas en cuanto a la lesión del medio argentino Gaby Peñalba que “llevamos varios meses con esta situación y fue el propio jugador el que pidió que le vieran en Finlandia el doctor Sakari Orava para que allí se valore si a nosotros se nos está escapando algo”, porque “ya lo han visto cuatro médicos aquí, en Barcelona y Argentina y sigue quejándose”, dijo de entrada.

Recordó que “yo estuve hablando con en el doctor Ramón Cugat por el periodo de baja que se había estimado, pero la diferencia radica en que los jugadores importantes de un club siempre intentan recuperarse lo antes posible. Cugat nos dijo que estuviera dos semanas más para recuperarse totalmente y ya no sé ni cuantos meses llevamos sin que le remita el dolor”, reseñó.

“Lo hemos intentado todo médicamente y con nuestros físios, pero el jugador dice que le duele y nosotros ahí no podemos hacer más. No es un problema de incorporarse antes de tiempo, como ocurre en el 90% de los casos, porque lo que los jugadores quieren es jugar lo antes posible, incluyendo Peñalba, sino que su caso es especial”, añadió el galeno de los amarillos.

Nosotros no hemos conseguido solucionar su problema y si en Finlandia no lo lograran la verdad es que ya no sabríamos qué hacer”, continuó el médico. “Lamentablemente no hay una solución médica para todo en la vida, pero si quisiera hacer una vida normal no tendría problemas, pero lo que él requiere es una rodilla perfectamente entrenada y, en estos momentos, no está apto para jugar a nivel profesional, bajo nuestro criterio. Ojalá en Finlandia se logre encontrar un enfoque que pueda darle una solución, pero no lo veo claro como para poderlo solucionar; la verdad es que me preocupa”, se sinceró.

Y volvió a hacer hincapié en que es un caso “muy raro que no tenemos bien catalogada, que no termina de estar claro y por muchas resonancias que le hemos realizado nosotros no logramos solucionarle el problema. Por eso nos echamos a un lado para que alguien logre encontrarle una solución a su problema. Puede ser que nos estemos equivocando, pero otros médicos tampoco han dado con la solución”, lamentó.

Se sinceró a la hora de reconocer que “no sabemos cómo solucionar su problema para que le deje de doler; lo que más que podemos hacer es llegar al proceso inflamatorio aplicando todas las medidas posibles a nuestro alcance, y todos hemos fracasado. Por eso ahora nos estamos agarrando a un clavo ardiendo para que le encuentren una solución. Él se ha movido y se ha implicado al máximo para encontrar una solución, pero no se encuentra. Lo ha hecho todo por intentar curarse, pero no se da con la solución. Todos hemos fracasado”, sentenció.

Del canterano Yeremi, operado este miércoles, dijo que su lesión “es muy grave y me asombré porque le operé el otro hombro fue muy buen jugó al poco tiempo, pero en esta ocasión es importante porque se rompió el hueso que mantiene brazo; es como si se hubiese caído de un segundo piso. Hay que tener paciencia y hacer una rehabilitación precisa para asegurar que se quede estable en unos meses”.

También se le cuestionó por el ex amarillo Emenike, diciendo que “cuando exploramos al jugador estaba en perfecto estado, pero nuestro error fue que no le hicimos una resonancia magnética porque venía de una lesión y después de varios meses de baja tras una lesión. Es algo que no se lo hacemos a todos los jugadores porque el coste sería impensable Con una resonancia habría salido su problema, y ese fue nuestro fallo. Es la primera vez que nos pasa en 12 años. Por eso ahora, en cada caso similar de jugadores que hayan tenido una lesión en el pasado, haremos las pruebas y este verano hemos tenido algunos casos donde le he dicho al club lo que pienso en determinados casos”, desveló.

Y para sentenciar quiso explicar que “en el club saben todo lo que ha pasado en este caso porque está todo perfectamente documentado, pero no debo decir más. Si el jugador actuó de buena o mala fe es algo en lo que no voy a entrar”.