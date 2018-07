El Ayuntamiento de Tres Cantos destinará 150.000 euros para los alumnos de Primaria y Secundaria

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado las bases de la convocatoria de becas y ayudas para el curso 2018-2019. Dotada con una partida de 150.000 euros, servirá para comprar material escolar y libros a los alumnos de Segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Para poder solicitarlas hay que estar empadronado en el municipio antes del día 1 de enero de 2018. Además, también tienen que estar cursando sus estudios en un centro docente sostenido con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.

El alumno que repita curso no podrá beneficiarse de estas ayudas. Si la renta per cápita de la unidad familiar no supera los 9000 euros anuales, la ayuda será completa, es decir, se pagarán todos los gastos. En el caso de que la renta supere esa cantidad, el importe será de 100 euros para Educación Infantil y Primaria, y de 150 para la ESO.

Las familias podrán consultar las bases de la convocatoria a partir del mes de septiembre en la web del Ayuntamiento de Tres Cantos, en el Tablón de Anuncios.