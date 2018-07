El programa One Team de la Euroliga y el Unicaja

El baloncesto es mucho más que un deporte. En el último año así lo han comprobado las personas que participan en el programa One Team Euroleague Basketball junto a Proyecto Hombre y a Unicaja Baloncesto. Repasa los testimonios de los protagonistas, que gracias a nuestro deporte están dando pasos adelante en sus vidas muy positivos.

Uno de los lemas que siempre ha tenido el Unicaja es "El Deporte Es Vida", algo que durante toda la temporada han estado experimentando un grupos de personas de Proyecto Hombre, gracias al proyecto que el Club realiza dentro del programa "One Team" de Euroleague Basketball.

Tras más de diez meses de trabajo, en los que cada semana tenían una mañana de entrenamientos en el Pabellón de Los Guindos, ahora los protagonistas han querido compartir su experiencia y describir cómo le ha ayudado esta actividad social del Unicaja.

María José confesaba que "agradezco mucho que me haya llegado esta oportunidad de participar en el Proyecto One Team en el momento más débil de mi vida. En uno de los entrenamientos trabajamos el esfuerzo y ese día me ayudó a ser más fuerte, a aceptar situaciones delicadas de las que se puede salir. Si quieres, puedes. Siempre poniéndote metas que sean posibles conseguir".

Algunos de los miembros del programa tenían ciertos problemas en las relaciones sociales. Algo que con el trabajo en equipo han podido superar. Es el caso de Fran. "Antes me costaba mucho relacionarme con la gente. Todo ha cambiado con el trabajo realizado durante todo el año. Ahora soy uno más y disfruto mucho con mis compañeros".

Otra de los participantes en este programa es Mercedes que señalaba que "antes en mi vida al más mínimo obstáculo me venía abajo y lo dejaba. Ahora gracias al baloncesto sé que hay que seguir con constancia en cada cosa que hagas."

El último de los testimonios de los participantes ha sido José Carlos. La superación de la timidez y no encerrarse en sí mismo para afrontar los problemas es algo que no podía que llegara a superar. "Ver que uno no depende de una sóla persona. Que hay gente a tu alrededor que tiene problemas como tú y que entre todos nos podemos ayudar, es algo que he aprendido gracias al Unicaja y Proyecto Hombre en este programa One Team".

Las dos personas que han llevado este fantástico trabajo de carácter social han sido José Carlos Gaspar, por parte de Unicaja Baloncesto, y la Doctora Esther Romero, de Proyecto Hombre. La satisfacción de este trabajo realizado durante todo el año ha sido enorme.

Así lo reconocía la doctora Romero: "el baloncesto ha sido una actividad fantástica que nos ha ayudado a complementar el tratamiento que hacemos con los chicos. Además de tener problemas de adicciones también algunos de ellos tienen enfermedad mental. Es un poco complicado trabajar con ellos y poder hacerlo en un ambiento lúdico y deportivo nos ayuda mucho a que ellos se sientan mejor y que puedan tener una evolución más positiva en su tratamiento".

José Carlos Gaspar, Director de Martketing Social, RRPP y Ventas del Unicaja Baloncesto, destaca que "One Team es una maravillosa iniciativa en la que estamos encantados de participar. Nos hace tremendamente felices ver cómo el baloncesto es una gran herramienta de transmisión de valores".

Este proyecto del Unicaja está entre los 5 finalistas de la temporada 2017-18 en los Premios "Best One Team" de la Euroliga. El compromiso con la sociedad malagueña es algo que el Club siempre tiene presente y es todo un orgullo poder ayudar con el baloncesto en las vidas de estas personas que están saliendo adelante tras situaciones complicadas en sus vidas.