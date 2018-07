Munir: "En cuanto supe del interés fue muy fácil decidirme"

El guardamenta marroquí Munir Mohand, fue presentado este viernes en la sala de prensa ‘Juan Cortés’ de La Rosaleda como nuevo jugador del Málaga.

“Mi objetivo es trabajar y ayudar al equipo lo máximo posible y con la máxima ilusión”.

Objetivos

“Vengo con muchas ganas e ilusión, con ganas de trabajar y ayudar al equipo. Haré lo que el míster decida. El objetivo es trabajar y ayudar al equipo lo máximo posible y con la máxima ilusión”.

Málaga CF

“Ha sido muy fácil el venir aquí porque es un club al que he tenido mucho cariño siempre por la cercanía que he tenido con Málaga. Siempre he tenido ganas de venir aquí a jugar. En cuanto supe del interés, fue muy fácil decidirme. La decisión la he tomado con el corazón porque a mi familia y a mi gente también siempre les ha ilusionado que jugara en este equipo y la verdad que, cuando salió el interés, pues fue todo muy fácil”.

Referencias

“Tener aquí a compañeros de la Selección de Marruecos también ayuda. Jugadores como Nordin Amrabat siempre ha tenido palabras muy buenas del club, así como Ben Barek, que para nosotros es un jugador muy importante en Marruecos. Todo eso ayuda. Para mí es un privilegio vestir esta camiseta que han vestido tantos jugadores marroquíes con tanto nombre”.

Trabajo y constancia

“Hay equipos con mucho nombre como el Málaga que descienden a Segunda y a los que siempre se les exige subir a Primera. Se obsesionan con eso y no hay que hacerlo. Hay que trabajar y saber dónde estamos. Para volver a donde el Málaga se merece hay que trabajar mucho y el club se debe proponer eso y los jugadores. Creo que ese es el camino”.

Muñiz

“Me ha acogido muy bien. Me ha exigido trabajo y esfuerzo y yo vengo a dar eso”.

Características

“No me gusta calificarme. Tengo seguro que voy a trabajar mucho, con esfuerzo y con mi experiencia ayudar al equipo”.

Titularidad

“Cualquier jugador quiere jugar y yo vengo a jugar y a disfrutar. Voy a dar el máximo de mi nivel para que así sea”.