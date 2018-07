El futur del PDeCAT

L'assemblea del PDeCAT arrenca aquesta tarda envoltada d'incertesa sobre el lideratge de la formació que ara capitaneja la coordinadora general, Marta Pascal, i en ple debat sobre l'encaix de la Crida Nacional per la República impulsada per l'expresident català Carles Puigdemont.

El Palau de Congressos de Catalunya acollirà a partir d'avui i fins diumenge la primera assemblea del PDeCAT des del seu naixement fa dos anys com a conseqüència de l'extinció de CDC, un període en el qual no ha concorregut a eleccions amb les seves sigles i en què la marca que va triomfar als comicis del passat 21 de desembre, és JxCat, sota el lideratge de Puigdemont.

En aquest context, el sector crític del PDeCAT i afí a Puigdemont pressiona perquè Pascal faci un pas enrere, després de només dos anys al capdavant de la formació, però la coordinadora general, segons fonts demòcrates consultades per Efe, té previst presentar candidatura per a una direcció ampliada en la qual, previsiblement, deixarà uns llocs vacants a l'espera que s'hi integrin també representants de les diferents sensibilitats del partit.

El pas al capdavant de Pascal podria forçar l'alcalde de Molins de Rei (Baix Llobregat), Joan Ramon Casals, cap visible del sector crític, a presentar una llista alternativa amb la finalitat de desbancar la coordinadora general.

I està per veure si Puigdemont -que ha delegat el seu vot a l'assemblea en el portaveu de JxCat, Albert Batet- es planteja deixar el partit en el qual encara milita si el que sorgeixi finalment del conclave no encaixa amb el seu projecte de moviment polític de la Crida.

Segons les fonts consultades, Pascal no pretén donar cap pretext als crítics i oferirà garanties que no serà un fre perquè el PDeCAT s'adhereixi a la Crida de Carles Puigdemont, sí així ho volen els associats.

De fet, segons fonts demòcrates, Pascal defensarà sumar-se a la Crida Nacional per la República -moviment que busca aglutinar diferents sigles del sobiranisme- sense que això impliqui fer desaparèixer el PDeCAT.

Aquesta voluntat de suma ja figura en els esborranys de les set ponències que, juntament amb les esmenes, debatran els 1.900 inscrits al congrés.

Una de les esmenes que han proposat els crítics i que es debatrà en el conclave és crear una comissió, que podria estar presidida per Puigdemont, que aglutini persones de fora i dins del partit per treballar per a la construcció d'aquest moviment més ampli que lidera l'expresident català a partir de l'experiència de JxCat.

Una proposta similar han plantejat els presos Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, a més de l'exconseller a Bèlgica Lluís Puig, que volen també que el partit decideixi de forma clara l'adhesió a la Crida i que s'alineï amb JxCat.

L'assemblea també ha de servir per redefinir l'estructura directiva del Partit Demòcrata, amb la proposta sobre la taula d'ampliar la direcció -liderada per un secretari o secretària general- i crear una presidència i unes vicepresidències, per a les quals encara no s'ha postulat ningú públicament.

L'acte inaugural serà a les 18.30 hores i dissabte està previst un acte d'homenatge a institucions i persones que van fer possible l'1-O, abans que diumenge al migdia es clausuri el conclave, en què encara no està confirmat si intervindrà, en algun moment, el president català, Quim Torra, que no és associat.