Quatre detinguts per vinculació a l'atracament a una joieria de Castelldefels

Les forces de seguretat han detingut quatre persones, una d'elles a Madrid i tres a l'àrea metropolitana de Barcelona, per la seva suposada vinculació amb l'atracament comès dilluns passat amb arma de foc en una joieria del centre comercial Ànec Blau de Castelldefels (Baix Llobregat). Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els quatre detinguts han estat arrestats en relació amb l'assalt, encara que de moment no està confirmat que tots ells participessin directament en l'atracament.

Un dels detinguts ha estat arrestat amb la col·laboració de la Policia Nacional a Madrid i els altres tres a l'àrea metropolitana de Barcelona, un d'ells amb el suport de la policia local de Sant Boi de Llobregat.

L'atracament es va produir cap a les 11:00 hores del matí de dilluns passat a la joieria "José Luis" del centre comercial Ànec Blau, on quatre persones, algunes amb granotes d'operari i amb cascos d'obra, van irrompre amb armes de foc i van començar a endur-se rellotges i joies de l'aparador, que anaven guardant en bosses de grans dimensions. Mentre els quatre lladres eren a l'interior de la joieria, una jove es va acostar corrent i els va llançar un objecte, aleshores un dels assaltants va sortir del local encanonant-la amb una pistola. La noia va fugir llavors a corre-cuita.

Els lladres van estar durant uns segons més a l'interior de l'establiment, omplint les bosses amb rellotges i joies dels aparadors, que anaven escombrant directament amb les mans per recollir-les amb la major rapidesa possible. Just quan sortien a corre-cuita de la joieria, un mosso fora de servei, que estava al centre comercial, es va dirigir cap al lloc encanonant els assaltants amb la seva arma de foc, per intentar evitar que fugissin.

El mosso fora de servei -que portava encara la bata de la perruqueria en la qual estava- va forcejar amb un dels assaltants, al qual va intentar retenir agafant-li la bossa amb el botí, si bé aquest va poder finalment fugir amb els seus companys. L'agent va seguir els quatre assaltants fins a la porta del centre comercial, moment en què es van sentir un parell de detonacions, efectuades suposadament pels lladres, ja que el policia no va arribar a disparar, segons els Mossos d'Esquadra.

Cap dels clients del centre comercial ni el mosso van quedar ferits en l'enfrontament. Els lladres van aconseguir escapar del lloc suposadament a bord d'en un turisme Ford Fiesta, que constava com a robat des de feia dos dies, i que poc després va ser localitzat cremant al carrer Leonardo da Vinci de Castelldefels.