El show de The Killers marca la noche más intensa del FIB

Este sábado, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) afronta la tercera jornada. Tradicionalmente, el sábado es el día fuerte de este festival que ya ha acogido a más de 70.000 personas en los dos primeros días de espectáculos.

The Killers, la gran sensación de la noche, arrancó el concierto lanzando confeti y ofreció un show de hits y luces como suelen hacer. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como se rumoreaba, disfrutó de la actuación junto a su mujer y la diputada socialista en el Congreso, Susana Ros. Los tres se situaron en un palco lateral para presenciar el concierto. Los asistentes de las primeras filas corearon "Pedro, Pedro" hasta que el presidente les saludó desde el lateral del escenario.

Si ayer la nota aguda la puso The Killers, hoy serán los chicos de la tienda de mascotas los que protagonizarán el show, aunque no lo harán solos, The Kooks y el live de Chase and Status también presentarán candidatura a ser el concierto que más gente aglutine frente al escenario.

En el escenario principal, The Kooks esperan llenar el Escenario Las Palmas con el indie-rock británico y al terminar, los fibers no tendrán que cambiar de espacio si lo que quieren es disfrutar de los Pet Shop Boys. Los también británicos esperan ser una de las bandas con más músculo del Festival.

Mañana, Liam Gallagher y Nathy Peluso serán los platos fuertes del último día de esta edición del FIB en la que se espera que Benicàssim haya congregado para entonces a más de 120.000 personas.