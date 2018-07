Los trabajadores del Hostal de los Reyes Católicos, en huelga

"Millóns para o Hostal e cero para nós." "Estamos en loita por un convenio digno." Estas eran las proclamas de los trabajadores y trabajadoras del Hostal de los Reyes Católicos en una jornada de huelga que podría haberse evitado.

Con un convenio caducado desde el 2010 y aún sufriendo las consecuencias de un ERE del 2013, los trabajadores y trabajadoras del hostal hacen huelga hartos del inmovilismo de la empresa. Tras la infructuosa mesa de negociación el pasado 18, los trabajadores aseguran que el único objetivo de la empresa era solamente desconvocar la huelga y en ningún caso negociar sus reivindicaciones.

En total, son 115 los trabajadores afectados. Uno de ellos es Marcelino Cambeiro, jefe de comedor del Parador. "Nuestro objetivo es tener un convenio digno. La huelga es algo a lo que nos vemos obligados y a lo que nos llevaron ellos", lamenta Marcelino. "Después de ocho años con el convenio caducado, no estamos pidiendo ninguna subida de locura", añade.

Entre algunas de sus peticiones, estaba firmar el convenio desde que está caducado, la aceptación del incremento salarial fijado en los Presupuestos Generales del 2018 o el aumento de jornada laboral de las camareras de piso. También se propuso desconvocar las jornadas de huelga del 21, 24 y 25, firmar el convenio para este año y retomar las negociaciones con calma el año que viene. Pero hubo otro no.

Álvaro García, presidente del comité, lamenta que no se esté dando salida a este bloqueo. "La empresa no accedió a sentarse a reconocer lo que pedimos, que no es nada descabellado", dice García. Como última propuesta "a la desesperada" ofrecieron firmar hasta 2018, recuperar el complemento IT, aplicar la subida salariaL contemplada en la ley y posponer el resto de negociaciones para el año que viene con calma. "No aceptaron y no nos quedó más remedio que la huelga", concluye.

Consideran que los futuros cambios que se den en la directiva de paradores podrían ayudar a desbloquear esta situación que se arrastra desde hace ocho años. De momento, se mantienen las huelgas para el 24 y 25 de julio.