Y las calles se volvieron a pintar. Volvieron a ser de la gente. Y de sus derechos. El diseñador gráfico e ilustrador, Elías Taño, va a volver a pintar el mural, durante todo el día del domingo, que criticaba la sentencia de los jóvenes de Altsasu. El grafiti ya estaba pintado, pero después de 48 horas fue borrado del barrio del Carmen por la empresa subcontrata de limpieza del Ayuntamiento. El inspector fue quien tomó esa decisión sin consultarla al Ayuntamiento. Un error, ya que las condiciones de este servicio obliga a las empresas a informar al consistorio cada vez que eliminen pintadas de los muros de propiedad municipal. Taño señala que fue una decisión tomada de forma "unilateral" porque, a su juicio, se trataba de una obra de "enaltecimiento del terrorismo".

Por su parte, el Consistorio actuó rápido. Según explica el ilustrador, Pilar Soriano, concejal de delegada de Calidad Ambiental se puso en contacto con él lamentando el hecho y aprobando que pudiera volver a darle color y crítica al muro del Carmen.

Grafiti que critica la sentencia del caso Altsasu / Elías Taño

Pero a Elías Taño, desde el 13 de junio, le han borrado tres grafitis. Uno fue en Sagunto donde el PP y Ciudadanos presentaron una moción contra su muro relacionado también con Altsasu, y Compromís y Podemos se abstuvo. El segundo fue en La Punta y apareció blanqueado un día. Y el último, el del barrio del Carmen. “Los tres incidentes no son casualidad”, sostiene el ilustrador. Aunque esto no va a impedir, afirma Taño, que deje de pintar porque “no hago mal a nadie, es un derecho como protestar en la calle o pasear”.

“A través del arte y la cultura podemos dialogar con las personas y es el único discurso en el que no estoy dispuesto a ceder. Nunca he presentado bocetos y nunca lo estaré. Básicamente porque si estoy en contra de la postura 'postmuro', presentarlo y que me digan esto vale y esto no, es una censura previa”, declara el diseñador gráfico. Trabajar en la calle, según explica Taño, es una forma de representar su voz y las de muchas otras personas. Y así lo hace desde el 2016 cuando empezó en Chile este camino, teniendo como referente la reproducción que utilizaban las brigadas Ramona Parra del Partido Comunista chileno.

Y es que, el ilustrador considera recuperar lo que nos pertenece: la calle. Sostiene que el sistema nos ha hecho creer que no podemos luchar por nuestros derechos, y nos ha quitado la calle. Pero, lo que Taño reivindica es que la calle es nuestra y que "el domingo será así".

Por otra parte, justifica que a pesar de que haya hecho pintadas sociales como contra el racismo, la mayoría de sus ilustraciones o grafitis son reivindicaciones políticas porque cree que es lo que revela las incógnitas del poder.