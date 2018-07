Rafelguaraf pone en marcha el pozo que garantiza agua de calidad

“Los vecinos de Rafelguaraf no van a tener problemas con el agua del pozo”. Así lo ha afirmado la alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, por el trabajo en el pozo de la partida de Les Delicies que han realizado conjuntamente tanto el Ayuntamiento como la empresa Global Omium - Aguas de Valencia.

Desde la construcción del pozo en el 2002 no se ha podido utilizar porque no se podía asegurar la calidad del agua puesto que presentaba problemas de turbidez. La alcaldesa de este municipio valenciano, asegura que antes pasaban incluso un día entero sin agua en invierno o verano y eso era “un problema”. Ahora, no va a suceder esto. Los vecinos no notarán, en el caso que hubiera, un percance en el pozo viejo, porque habrá agua del nuevo siempre.

El objetivo se ha cumplido, después de 5 años, el pozo funciona ya perfectamente. Y está disponible para todos los vecinos y vecinas. Dispone de un caudal de 2.000 litros por minuto, tiene una profundidad de 235 metros y el agua presenta la mejor calidad. Además, se ha instalado un regulador electrónico para controlar ese caudal óptimo.

“Se han realizado todas los trabajos y mejoras para asegurar que el funcionamiento del pozo esté automatizado”, explica Aliaga. Asimismo, se han modificado los cuadros eléctricos, se ha puesto en servicio un sistema de desinfección y ahora el pozo cuenta con una válvula de descarga que asegura un agua transparente, sin turbidez y de calidad para los habitantes de Rafelguaraf.