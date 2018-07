En Alboraia nos encontramos con una playa para perros no apta para el baño. Según el alcalde socialista, Miguel Chavarrías, la culpa la tiene el "chorlitejo", un pájaro que anida en la zona y que ha aconsejado desplazar la playa canina a una zona de baño prohibido.

El año pasado los vecinos y visitantes de Alboraia con perro podían llevarlo a una playa del municipio. Este año, es diferente. Se han encontrado carteles en los que les indican que la playa perruna había cambiado de ubicación. La sorpresa fue cuando vieron que en la nueva playa para perros está prohibido el baño porque es una zona sin vigilancia. La nueva situación ha generado malestar entre algunos vecinos que se sienten discriminados y que exigen servicios de primera. El alcalde, Miguel Chavarrías, ha confirmado a la SER la noticia. Afirma que el cambio ha venido obligado por Medio Ambiente, porque en la playa del año pasado es una zona de cría de un ave protegida: el chorlitejo. Y es por ese motivo, por el que han decidido llevar a los perros a esa zona precisamente porque allí no pueden bañarse las personas.

En todo caso añade que la intención del municipio es que todas sus playas, incluida esa, obtengan la 'Q de calidad' y afirma que están estudiando mejorar la infraestructura de la nueva playa canina. Asimismo, la noticia ha provocado la estupefacción de la plataforma vecinal de La Patacona. Su portavoz, José María Fernández, no sale de su asombro. Le sorprende el desconocimiento de la situación por parte del alcalde. Y explica que una playa para perros no es para soltarlos y que los animales campen a su antojo. Todo lo contrario. Los perros siempre, incluido el momento del baño, deben ir acompañados de sus amos. Además, Fernández explica que en la nueva playa hace poco murió un perro, al parecer envenenado por un vertido de algún químico agrario. Por su parte, sostiene que ellos no quieren nada especial, solo un lugar en condiciones, y con las medidas de vigilancia adecuadas, para poder acudir con sus perros sin molestar a nadie.

El alcalde recuerda que los vecinos de la Patacona y Port Saplaya pagan un IBI muy elevado, de entre 700 y 800 euros, mientras que tienen servicios de segunda. Al tiempo afirma que la policía local ha extremado el celo sobre la presencia de perros en la playa con multas de 300 euros que consideran, en muchos casos, injustas.