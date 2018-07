El presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que iba en el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, no escondía su decepción nada más conocerse la noticia y reconocía "estoy aceptando el resultado, pero me siento integrado, no en el PP de Casado, ni de Soraya, sino en la candidatura del PP"

El presidente cree que este posicionamiento claro a favor de Santamaría no tendrá efecto negativo para el PP de Valladolid. Es, al menos, lo que reconoce ante los micrófonos.