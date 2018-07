Luis María Beamonte: "Ha salido un partido cohesionado y unido"

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte se muestra "satisfecho" y "contento" por el resultado "positivo" del Congreso que ha elegido a Pablo Casado como nuevo presidente del Partido Popular.

Felicidades a @pablocasado_ ,nuevo presidente y enhorabuena para el conjunto de los que formamos parte de esta gran organización.Quiero agradecer también a @Sorayapp su trabajo y su buen https://t.co/XuaM6cvCvr ilusión, la libertad y la unidad van a ser la mejor garantía de éxito pic.twitter.com/bpjCf95zeH — Luis María Beamonte (@LuismaBeamonte) 21 de julio de 2018

En su Comité ejecutivo nacional ha incluido a tres aragoneses: el presidente del PP de Zaragoza, Javier Campoy, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro. Pero no serán los únicos con presencia en Madrid.

El @pparagon cuenta con una buena representación inicial en los nuevos órganos de dirección que, seguro, se irá completando en los próximos días. Todos los afiliados aragoneses estamos ya trabajando con nuestro presidente @pablocasado_ pic.twitter.com/Mtc55XgwXs — Luis María Beamonte (@LuismaBeamonte) 21 de julio de 2018

Al término del congreso popular, el presidente regional ha señalado que la sensación que tiene es "positiva, después de la convulsión que podría haber significado todo el proceso, con todos los componentes de novedad que se aplicaban, y que ya se habían aplicado en los procesos provinciales y autonómicos". Beamonte se muestra confiado en que "ha salido un partido cohesionado y unido".

El líder de los populares aragoneses asegura que, con estos tres nombramientos ya conocidos, Aragón ha ganado peso específico en Madrid. Una presencia que no acaba aquí y que habrá aragoneses en puestos de responsabilidad en la estructura nacional del Partido Popular, que se conocerán "en los próximos días".

Pasado el Congreso, "yo no le voy a preguntar a nadie, como también ha dicho el presidente Pablo Casado, qué ha votado o qué ha dejado de votar; aquí estamos todos en la misma dirección". Beamonte se sigue manteniendo públicamente neutral sobre a quién dio su apoyo e invocó al respeto a las 2 opciones, la de Pablo Casado y la de Soraya Sáenz de Santamaría. "No voy a entrar en ningún tipo de contraposición", ha remarcado. El debate "se ha producido, en congreso se ha celebrado y estoy seguro de que vamos a avanzar en un proceso de unidad, de fortalecimiento, de la estructura nacional". Y asegura que si este proceso ha dejado heridas en Aragón son subsanables. "No seré yo quien no coja hilo y agua para coser", ha afirmado.