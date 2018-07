Tomás Pina se incorpora a la pretemporada del Brujas

La incorporación de Tomás Pina al Deportivo Alavés sigue sin ser inminente. O al menos es lo que se deduce de los últimos movimientos. La Cadena SER ha podido saber que el futbolista viajará este fin de semana a Bélgica para incorporarse a la pretemporada del Brujas, equipo con quien tiene contrato. Las conversaciones para su salida al Alavés siguen avanzadas pero les falta el broche final.

Sabedores del deseo de Pina de volver al Alavés, los rectores del Brujas le dieron permiso para no empezar la pretemporada. Pero como no se ha sellado su salida, el jugador tiene que volver para entrenar desde el lunes 23 con el equipo que le firmó un contrato hasta 2020. El futbolista ya le ha comunicado al equipo belga su deseo de no continuar jugando allí, una liga y una ciudad a la que no ha terminado de adaptarse.

Precisamente esa acción de Tomás Pina se ve clave en el Deportivo Alavés a la hora de conseguir su traspaso. Alavés y Brujas firmaron una opción de compra ligeramente superior a los 4 millones de € que los albiazules tratan de rebajar. En Mendizorroza juegan con la baza de que el club belga sabe que Pina no quiere seguir allí y confiar en abaratar el precio del traspaso. Por tanto, ahora mismo es un 'tira y afloja' entre ambas partes propio de una negociación. No es descartable incluso que le resolucción final llegue en agosto.

Mientras tanto, el futbolista aguarda inquieto las novedades. Ha estado entrenando por su cuenta tras concluir sus vacaciones pero asume con resignación su vuelta a Brujas hasta que cristalice la negociación. Alavés y Pina confian en volver a unir sus caminos de manera definitiva próximamente.