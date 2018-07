Pascal plega

La fins ara coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha justificat avui la seva renúncia a seguir liderant el partit al fet que l'expresident Carles Puigdemont ja no compta amb ella: "No pot ser que no tingui la confiança de Puigdemont".

Així ho ha afirmat Pascal en una breu compareixença sense preguntes a la sala de premsa del Palau de Congressos de Catalunya, on se celebra l'Assemblea Nacional del PDeCAT, en la que ha anunciat formalment que renúncia a encapçalar la candidatura a la direcció del partit, després de dies de pressions del sector crític i del propi Puigdemont.

Els crítics estaven esperant a la renúncia de Pascal i es reservaven la possibilitat de presentar una llista alternativa per a la direcció si ella no donava el pas enrere.

Així, la renúncia de Pascal possibilitarà que al final es presenti una única llista que, segons fonts demòcrates, estarà encapçalada per l'actual coordinador organitzatiu, David Bonvehí, com a president de la formació i amb la diputada al Congrés Miriam Nogueras, com a vicepresidenta.

A falta de culminar la negociació de la nova llista, sí que es preveu, segons les mateixes llistes, que integri a persones que estaven en la direcció fins al present amb Marta Pascal.