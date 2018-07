El talento de Celia Antón la eleva al quinto puesto en el nacional absoluto del 1.500

Un año y medio de irregularidad por las lesiones no han podido eclipsar el enorme talento y las facultades que reúne Celia Antón. Este fin de semana debutaba en categoría absoluta en un campeonato de España de 1.500 m/l y lo cerró con un soberbio quinto puesto. Cuatro atletas con más experiencia que la ribereña, mejoraron su registro: Marta Pérez (1.993), Esther Guerrero (1.990), Solange Pereira (1.989) y Lidia Campo (1.991) entraron por delante de Celia Antón (1.997).

Marta Pérez no dio opción. Quería una carrera rápida y no quiso depender de nada ni de nadie. Imprimió un ritmo muy alto y no tardó en establecerse el grupo de aspirantes al podium. Las cuatro primeras clasificadas disputaron su propia carrera y Celia Antón lideró la otra, la de la resistencia. Hizo un registro de 4'20"18"' por los 4'10"63''' de la campeona de España y las fuerzas le alcanzaron para incluso optar al cuarto puesto que no conquistó por muy poco tiempo.

DIEGO ESCUDERO.

Otro atleta arandino que acudió a un campeonato de España. Diego Escudero, del Universidad de Oviedo, y aún en categoría sub'23, debutaba también con los absolutos en pista al aire libre. No accedió a la final de los 800 m/l. Acabó quinto en su serie y muy cerca de haberse clasificado para la final por tiempos.