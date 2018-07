Etxeita, segundo descarte

Xabi Etxeita será el segundo descarte de Eduardo Berizzo tras su llegada al Athletic. El central ha sido el único jugador de la plantilla que no ha participado en ninguno de los dos primeros amistosos que ha disputado el equipo. Tras el disputado en Barakaldo, el técnico argentino reconoció que "tiene una opción de salir" del equipo.

"Por precaución pensamos que no era conveniente que participara. Era mejor resguardarlo y que se defina con claridad esa opción. Xabi merece tener minutos y si no los va a tener con nosotros su profesionalidad me obliga a darle la oportunidad de que los tenga en otro equipo", señaló Berizzo.

El argentino considera que los tres centrales específicos que se quedarán en la plantilla tras la marcha de Etxeita -Iñigo Martínez, Yeray Álvarez y Unai Núñez- son "un número suficiente" para afrontar la temporada porque hay otros futbolistas como "Andoni López, Nolaskoain, San José o Balenziaga" que puede jugar en ese puesto.

Así, Etxeita se uniría a Mikel Vesga, que jugará esta próxima temporada cedido en el Leganés.