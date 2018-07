Dos detenidos en A Coruña por delitos de violencia machista

La Policía Local de A Coruña ha informado de la detención de dos hombres, uno de 32 años y otro de 27, por sendos delitos de violencia machista, ocurridos en la madrugada de este domingo en la ciudad, y a consecuencia de los cuales fueron trasladados a dependencias policiales.

El primero de los hechos tuvo lugar a las 4,40 horas de la madrugada. Una patrulla de la Policía Local, a indicación del 092, se trasladó hasta la Ronda de Outeiro, en la zona de Agra do Orzán, ante la supuesta agresión a una mujer por parte de su pareja.

Según la información ofrecida por el Ayuntamiento, la "mujer presentaba diversas heridas en la cara y brazos así como el pantalón roto". La víctima manifestó a los agentes que había tenido una discusión con su pareja, y que este la arañó y le propinó una bofetada, tirándola al suelo, momento en el que se le rompió el pantalón. Tras esto, la mujer intentó llamar a un familiar pero no pudo, debido a que el agresor le había quitado el teléfono móvil.

El hombre fue localizado en las inmediaciones y los agentes procedieron a su detención, aunque ofreció "gran resistencia y en el traslado a la Casa del Mar para su preceptivo examen médico, golpeó una de las puertas del vehículo policial" y la desencajó del marco. El supuesto agresor portaba tres teléfonos móviles, uno de ellos de la víctima.

Los agentes ofrecieron a la joven la posibilidad de ser trasladada a un centro médico y presentar denuncia, pero se negó, ante su temor a la reacción del supuesto agresor. "No denuncio, que me va a hacer la vida imposible. Vosotros no lo conocéis", aseguró. Ante esto, el hombre fue denunciado de oficio por los agentes por un delito de violencia de género, y otro delito de daños al coche policial.

El supuesto agresor es un vecino de A Coruña de 27 años. Después de haber sido detenido, fue trasladado a dependencias policiales.

Un hombre de 32 años, arrestado por supuesta agresión a su mujer

Por otra parte, a las 04,42 horas, una patrulla de la Policía Local se acercó a un domicilio de la zona de Cuatro Caminos en A Coruña, debido a la llamada de una mujer, de 44 años, que manifestó que su marido había salido durante la tarde para "tomar algo con unos amigos, llegó a casa de madrugada en estado ebrio" y comenzó a romper elementos de la vivienda.

Además, según indica la información facilitada por el Ayuntamiento, el hombre zarandeó a la mujer, llegando a escupirle y propinándole varias bofetadas. Añadió, además, que "no era la primera vez que pasaba esto".

Por todo ello, los policías detuvieron al marido, un hombre de 32 años, que estaba en la vivienda, y lo denunciaron de oficio por un delito de violencia de género. El hombre fue trasladado a dependencias policiales, "quedando custodiado en los calabozos a disposición judicial".