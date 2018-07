Un centenar de alegaciones al proyecto de mina de oro en La Codosera

El proyecto de investigación para abrir una mina de oro a cielo abierto a 4 km. de La Codosera ha recibido cerca de un centenar de alegaciones, según confirma a la SER la Consejería de Infraestructuras y Economía. Llegan desde Ecologistas en Acción, la oenegé portuguesa Quercus y de un movimiento ciudadano, extremeño y portugués, alertado por el proyecto ‘Idra’ que prevé más de 200 catas en una de las zonas mejor conservadas de la provincia pacense.

La solicitud de prospección la ha realizado Ormonde Minería Ibérica, con sede en Salamanca y filial de la irlandesa Ormonde Mining. Aunque no sería la primera vez que una empresa se interesa en el valor mineral de la zona y abandona la intención por la baja rentabilidad del negocio, sí constituye el primer paso de un proyecto mayor que, de interesar a la multinacional, prevé ampliarse por La Sierra de la Codosera.

La principal alegación presentada por Ecologistas en Acción es precisamente la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la Administración para otorgar el permiso. Las dos primeras cuadrículas proyectadas traspasan la frontera con Portugal y linda con las reservas de la Red Natura 2000, además de encontrarse a escasos metros de la aldea La Tojera. Se trata de uno de los entornos naturales mejor conservados de la provincia de Badajoz y sólo con las catas podría verse “gravemente” afectado, según denuncia en la SER la activista de Ecologistas en Acción, Carmen Ibarlucea. Y es que el proyecto de investigación, de tres años de duración, contempla realizar cerca de 50 catas un segundo año y más de 200 el tercero.

En alusión al ‘boom’ de la minería, al movimiento especulativo financiero de las multinacionales mineras que adquieren licencias a bajo precio, señala Ibarlucea que “es muy importante la respuesta social para que los inversores en Bolsa, al ver que no es una zona amiga de la minería, no compren esas acciones, las acciones bajen de precio y no sea rentable el negocio especulativo. De manera que finalmente no se lleven a cabo las catas previstas”.

En la misma línea, se pronuncia José Pereira de Ecologistas en Acción.

Desde la creación de la plataforma “ Salvemos la Montaña” en Cáceres, contraria a la mina de Valdeflores, ha crecido un movimiento ciudadano informado y contrario a este fenómeno en Extremadura. En La Codosera temen que finalmente avance el proyecto ante la insistencia reiterada de las empresas interesadas en la zona. Por lo pronto, los vecinos movilizados en la Codosera prevén unirse a la recién creada plataforma “La Raya Sin Mina” en Valencia de Alcántara, donde hay hasta seis permisos de investigación concedidos.

Extremadura cuenta con más de 200 concesiones mineras. Actualmente hay cerca de una veintena de proyectos de investigación, concedidos o en tramitación en la región, según Ecologistas en Acción.