Ana Pontón: "Galicia necesita un cambio ante un Feijoo aburrido de ser presidente de la Xunta"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera que el PP sale más dividido tras el congreso de este fin de semana. “Ese idílico PPdeG unido sólo existe en esa especie de post-verdad que crea el PP, pero que en este congreso se hizo visible una división interna mayor de lo que parece”, aseguró.

En declaraciones a la SER, Ana Pontón asegura que el calvario judicial que le espera a la nueva dirección del PP con los casos de corrupción no hará más que avivar esas diferencias internas. “Vemos a un Partido Popular que sale muy dividido de este congreso, lo que acabamos de ver es a exministros contra otros, marianistas contra aznaristas, yo no creo que sea muy fácil que el PP pase página, siguen pendientes casos de corrupción que pueden avivar esas diferencias”, dijo.

Feijoo, “aburrido” de presidir Galicia

Pontón contrapone esa situación con el momento que vive el BNG, más unido que nunca. La formación afronta las próximas citas electorales convencida de que Galicia reclama un cambio ante un Feijoo que está “aburrido” de ser presidente de la Xunta.

“Tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que quieren un cambio, que defiende la cultura y el idioma propios, y estamos en una nueva etapa en la que tenemos los brazos abiertos para sumar, estoy convencida de que Galicia necesita un cambio ante un Feijoo aburrido, sin proyecto, sin discurso… Hay una mayoría social que demanda un cambio político que se tiene que producir sí o sí y que tiene su primer paso relevante en las municipales”, aseguró.

La agenda de Sánchez es “decepcionante”

Pontón ve a Feijoo desganado, aburrido de ser presidente de la Xunta, y eso ha quedado claro en la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. La portavoz nacional del BNG lamenta que Feijoo no fuese más ambicioso, y critica también la actitud del presidente del gobierno. “A mí lo que más me sorprendió es que Feijoo hiciese un balance positivo de una reunión en la que no consiguió ni un solo avance para este país, en la transferencia de la AP-9 me sorprende que el PSOE no sea claro en este caso y asuma las excusas de Rajoy”, dijo.

En opinión de Pontón, “se repite una vieja historia de este país, cambia el color del gobierno en Madrid, y no cambian las cosas con Galicia, y me gustaría que el gobierno de Sánchez no fuera un gobierno de turnismo en la discriminación con este país, porque es sorprendente que la agenda de Sánchez sea la misma que la de Rajoy, esto es decepcionante, pero tienen tiempo para desmentirlo y demostrar lo contrario… También es cierto que cuando Feijoo va a esa reunión sin ninguna propuesta, porque fue totalmente desganado”.

La portavoz nacionalista cree que el presidente Sánchez tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con Galicia impulsando la vía civil para recuperar el pazo de Meirás. “Espero que sea posible, me preocupa que en ese encuentro a Feijoo se le olvidase poner sobre la mesa el Pazo de Meirás, es un símbolo del expolio que se produjo en este país, tiene que tener la misma prioridad que el Valle de los Caídos, y yo espero que no pase mucho tiempo en ponerse sobre la mesa esta demanda, también es cierto que si el gobierno del Estado no lo hace, creo que la Xunta tiene que dar el paso”.

Abre las puertas del BNG “resentimiento”

El BNG afronta la celebración del día da Patria con las puertas abiertas, con la intención de sumar, y sin “vivir en el pasado ni el en resentimiento”. “Yo no vivo atrapada en el pasado, hay personas que toman sus decisiones sobre cómo entienden la política, yo pienso que nunca nos puede mover estar atrapados por el pasado y movernos por resentimiento, tenemos las puertas abiertas para todas aquellas personas que quieren construir en positivo y que consideran que es necesario que Galicia tenga fuerzas políticas propias”, dijo.

Confía en que En Marea consiga solucionar sus problemas internos. “Cada organización política comete sus errores, nosotros aprendimos de los errores cometidos, y deseo con sinceridad que En Marea supere sus problemas”.