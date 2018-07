14 zonas residenciales de Mallorca superan ya el máximo de seis plazas turísticas por hectárea

Catorce zonas residenciales de Mallorca superan ya en este momento el máximo de seis plazas turísticas por hectárea que fija el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), que aprobará el Consell de Mallorca esta próxima semana. Se trata de núcleos de población de nueve municipios, en los que la densidad de plazas es superior a ese patrón, con independencia de que en otras zonas del mismo término municipal, menos pobladas, no se haya rebasado ese tope. El Consell ha establecido este criterio para precisar qué áreas de primeras residencias pueden o no crecer más turísticamente. Banyalbufar; S'Esglaieta, en Esporles; Orient, Deià, Sóller, Valldemossa, Felanitx y Pollença son algunas de las poblaciones que figuran en esta relación, que servirá para repartir la capacidad prevista en la bolsa de plazas vacacionales.

Las zonas residenciales con más densidad son las mismas que ya aparecen como áreas saturadas en la zonificación, es decir, aquellos núcleos que tienen una proporción de turistas muy elevada y por lo tanto se considera que no deberían crecer más en número de plazas. La diferencia con estudios anteriores es que ahora el perímetro se ajusta a los núcleos de población y no a todo el término municipal, con lo que se evita que algunos municipios no puedan crecer en determinadas áreas menos pobladas, porque en otras están saturadas.

El director insular de Territorio, Miquel Vadell, explica que no se verá afectado por esta nueva catalogación el suelo que ya esté clasificado actualmente como turístico, pero sostiene que de este modo se garantiza un mejor reparto de los beneficios de la actividad de esta actividad.

A partir de la aprobación del PIAT el propietario de un inmueble ubicado en una zona en la que esté permitida la actividad turística podrá solicitar su plaza en el ayuntamiento. Los plazos de este proceso podrán variar de un municipio a otro, pero en quince días podrían autorizarse las primeras plazas.

Inicialmente se podrá disponer de 10.000 plazas de hotel y otras 20.000 plazas de alquiler turístico, de las 43.000 en total que hay actualmente en la bolsa. Miquel Vadell explica que las primeras corresponden a suelo clasificado sobre el que existen unos derechos que, en caso de denegar la plaza, podrían generar demanda de indemnizaciones.

En el caso de Palma, aparecen como núcleos más saturados las áreas residenciales de Marivent, Cala Major y Cas Català, con una media de 25 plazas turísticas por hectárea. El PIAT establece ahora que no se podrá rebasar las ocho plazas por hectárea en Ciutat.