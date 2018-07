Esquellana ya es cooperativa

Esquellana es la confirmación de que el emprendimiento funciona. Hablamos de la idea de recuperar la lana de la oveja guirra, que es autóctona valenciana. Todo comenzó con una campaña de crowfunding, que hace ahora un año, que reunió los 12.000 euros para hacer despegar el proyecto que hoy ya tiene forma de cooperativa de trabajo asociado, así lo ha avanzado Radio Valencia. Están preparando una tienda online y cuenta, incluso, con un diseñador que trabaja a mano que también quiere poner en el mercado diseños con esa exclusiva lana. Ana Gomar es la promotora del proyecto y explica que la lana tiene muchas utilidades que desconocemos.

No ha sido un camino fácil: los promotores confiaban en el pasado textil de la Comunitat Valenciana para llevar adelante el proyecto pero les quedó claro que aquello era pasado cuando no pudieron quedarse con toda la lana porque estaba mal esquilada, porque no encontraban donde lavarla... Hoy, sin embargo, ya piensan en quedarse con la lana de otras especies, es decir, lana de menor calidad, para darle también salida comercial. Y el problema es que a día de hoy la mayoría de la lana se tira o se quema.