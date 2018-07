La victoria de Pablo Casado no afectará al PP de la Comunitat Valenciana

Los populares valencianos afines a Pablo Casado no consideran necesario redibujar el PP de la Comunitat. Consideran, las fuentes consultadas por la SER, que eso sería "revanchismo" e insisten en la idea repetida hasta la saciedad por Casado: ahora toca integrar.

La diputada en el Congreso Belén Hoyo, una de las primeras que apostó por Casado, ha insistido en esa línea. Es más, ha agradecido a Isabel Bonig su neutralidad y a quienes desde la Comunitat Valenciana apostaron por otros candidatos les promete integración.

Es cierto que Belén Hoyo no figura entre los valencianos citados ayer por Casado: para el comité ejecutivo nacional César Sánchez, el presidente de la Diputación de Alicante y Begoña Carrasco, portavoz popular en el Ayuntamiento de Castellón.

Y para la Junta Directiva el ilicitano Pablo Rus y el valenciano Luis Santamaría. Ha explicado Hoyo que esos nombres son los primeros y ha confirmado a la SER que ella ocupará un puesto, no dice cuál, en el organigrama del nuevo presidente popular.

LA SITUACIÓN EN VALENCIA

Otro de los que ha apoyado a Casado aquí ha sido Luis Santamaría, presidente de la gestora de los populares en Valencia, y ya miembro de la Junta Directiva de Pablo Casado, que se postuló en su día como posible candidato a la alcaldía de Valencia lo que le valió el enfrentamiento con la presidenta regional Isabel Bonig.

Preguntado por la SER si estaría dipuesto otra vez, no contesta. No es cosa suya, afirma. Es más, asegura que ya han aprendido y que no volverá a poner nunca nombres por delante del proyecto, cuando llegue el momento el partido decidirá.

Por cierto, también sonó como posible candidata a la alcaldía de Valencia Belén Hoyo. Ella se borra. Su futuro está "en Madrid", según ha indicado a la SER.