Jose Mª Barrios, “independientemente de cuál fuera nuestra opción, el PP de Zamora estará al lado de Pablo Casado”

Concluido el Congreso del PP en el que se ha elegido a Pablo Casado como nuevo presidente del partido, el responsable provincial de los populares, Jose Mª Barrios, ha señalado que, independientemente de las preferencias previas, el PP de Zamora estará al lado del nuevo presidente. Para Barrios ha sido un congreso tranquilo y una campaña limpia la que han protagonizado los dos candidatos, “a pesar de que en algunos medios se ha exagerado algún gesto, no he visto faltarse al respeto ni hablar mal unos de otros, cada uno defendía su postura con sus armas: la juventud y frescura de Casado y la experiencia de Soraya”, dice. Barrios cree que no habrá mayores problemas y está seguro que la integración será total cuando, posiblemente esta próxima semana, comience a diseñarse la nueva estructura del partido.

Respecto a la unidad interna del partido tras todo el proceso de elección de nuevo presidente, Jose Mª Barrios ha subrayado que siempre hay quien se posiciona a un lado y quien lo hace al otro porque hay que elegir entre distintas opciones pero el objetivo fundamental es el de lograr unos buenos resultados electorales y en eso todo el partido está unido, ”haya salido una opcion o la otra al final todos queremos lo mejor para el partido”, señaló.

Sobre el giro a la derecha que supone la victoria de Pablo Casado, Barrios asegura que el Partido Popular siempre ha sido un partido de centro derecha, un espacio que actualmente está ocupando en parte C’s, reconoce, pero que, esta seguro, se va a recuperar y en ese sentido cree que el nuevo presidente sabrá aglutinar a todo el centro derecha, “lo de escorarse a la derecha, ni mucho menos. Si se interpreta que por defender la vida y la familia es estar más a la derecha, pues así será, pero son valores que se han defendido siempre en el PP y que deben seguir defendiéndose”, subrayó.