‘Ante la inacción y el silencio, que sean los ciudadanos los que tomen las riendas’

Desde hace un buen número de años es conocido el alto porcentaje de determinadas enfermedades en el Campo de Gibraltar. Tantos como viene denunciando, basado en datos científicos independientes, la organización Verdemar-Ecologistas en Acción, y haciendo oídos sordos las autoridades competentes. A ese coro de silencio, digámoslo también, se unen industrias importantes, políticos de Gibraltar y la comarca, y hasta medios de prensa. Pero ya no puede esperarse más tiempo, para que los ciudadanos digamos basta. Para que se hagan estudios sanitarios que saquen de la duda y arrojen la claridad suficiente que señale por qué la comarca está a la cabeza de España en la incidencia del cáncer. Lo conoce el SAS, que maneja los datos de los distritos sanitarios de la comarca, y que realizó un estudio sobre la existencia de metales pesados en el organismo humano. Un estudio cuyas conclusiones duermen en algún laboratorio o despacho sin que, a pesar de haber transcurrido cinco años, se hayan hecho públicas. Y lo sabemos los ciudadanos que habitamos esta singular comarca.

Por ello, si los representantes políticos, no asumen el problema principal de las ciudades comarcanas, habrá de ser el movimiento ciudadano el que exija de dichos representantes compromisos definitivos, que lleve a actuaciones sin más demora. En este sentido, hay que saludar a la plataforma vecinal creada en uno de los barrios de San Roque, tendente a exigir estudios imparciales sobre la existencia de la central telefónica en pleno enclave urbano y un transformador de energía eléctrica, así como la sustitución de las conducciones de agua potable compuesta de fibrocemento (amianto), material altamente cancerígeno.

Desde hace tiempo vengo dedicando diferentes trabajos a denunciar esta situación que padece el Campo de Gibraltar. Me he referido a la necesidad de una actuación conjunta de las autoridades de la colonia gibraltareña y del otro lado de la verja. Creo que en algo que afecta a todos por igual cabría ponerse de acuerdo, olvidando las banderas. Me he referido a la grave situación creada por los submarinos nucleares británicos con parada y fonda en el Peñón, a la necesidad de estudios objetivos sobre la contaminación industrial en la zona. A la búsqueda, en definitiva, de las causas que han conducido a la actual situación.

No en pocas ocasiones se trata de alarmista a quien aborda este estado de cosas, que no deja de ser una preocupación por la calidad de vida de las personas, por su salud. Pero lo que realmente alarma es no conocer, no dar un paso por saber, o simple y llanamente, no informar.

Si no son los políticos que nos representan, que sean los ciudadanos los que exijamos. Por eso, al igual que han hecho estos vecinos sanroqueños preocupados por la contaminación electromagnética y el amianto, un problema que diariamente están padeciendo, hago un llamamiento para que el resto de barrios constituyan sus plataformas de reivindicación por la salud ciudadana. Que el conformismo deje de acompañar, de una vez por toda, al ineficaz silencio.