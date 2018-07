El PP cierra filas en torno a Casado para señalar al rival “de fuera”

Tras el nombramiento de Pablo Casado al frente del Partido Popular, todos los dirigentes de la provincia cierran filas y claman por la unidad.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha valorado la victoria del candidato que él respaldaba y se ha referido al proceso de elección como "algo novedoso y muy gratificante para el partido", ya que son "las bases y la militancia las que se han pronunciado". Respecto al nuevo presidente del PP y próximo candidato a las elecciones generales, afirma que la elección de Casado supone para él "una satisfacción personal".

Además, al ser preguntado por el escrito que el exsubdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval, ha hecho circular dentro del partido, donde afirma la necesidad de reemplazarle a él para las municipales de 2019, Barcala se ha mostrado confiado en el respaldo de su partido.

También la secretaria general en la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, que apoyó a la otra candidata, a Sáenz de Santamaria, se ha referido a los dirigentes alicantinos, César Sánchez, presidente de la Diputación y al alcalde de Alicante, Luis Barcala, ambos en el bando de Casado.

Ortiz, que ha dicho no sentirse desautorizada tras la elección de Casado, ha pedido que no se mezclen procesos y que se vea la rivalidad fuera y no dentro del Partido Popular, en alusión al cuestionamiento que de Barcala ha hecho el anterior subdelegado, José Miguel Saval, rechazando que Barcala pueda volver a optar a la alcaldía, por estar ligado al pasado mandato de Sonia Castedo.

Pide Ortiz que se coja fuerza y perspectiva porque "el PP lo que necesita es ampliar la base y el poder territorial en las municipales y autonómicas" y para eso necesita "unidad, calma y mesura", ha señalado.

En la misma línea también el líder provincial, José Císcar, pedía "trabajar desde la unidad".

Por su parte, el presidente de la Diputación, César Sánchez, que será uno de los dos miembros valencianos de la nueva ejecutiva liderada por Casado, ha asegurado que la líder del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, cuenta tanto con su apoyo como el de la institución que preside y que no se trata "de prescindir de nadie".

Sobre la designación de Casado explica que supone, dentro de la "normalidad", una apuesta por "la renovación tranquila y el cambio generacional".

Y sobre Bonig dice que es "una persona joven que ya supuso un cambio generacional en la Comunitat Valenciana y que tiene el respaldo de las tres direcciones provinciales".

Y de la situación del PP de Alicante, considera que hay un "fortalecimiento" al ser un partido "fuerte y cohesionado" en torno a sus principales representantes institucionales, entre los que se ha citado a sí mismo, así como a los alcaldes de Benidorm y al de Orihuela, Emilio Bascuñana. Éste, por cierto, pendiente de una moción de censura en su contra, cuyo plazo para reunir los votos necesarios, expira este martes. A ella se ha referido el propio Bascuñana.

Son declaraciones que ambos han realizado tras participar en la presentación de la reunión anual de directores del Instituto Cervantes.