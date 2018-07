El fraude de las horas extras

La Unión Comarcal de UGT ha logrado que la Inspección Provincial de Trabajo obligue a dos empresas de seguridad privada que trabajan para Alcampo a modificar las condiciones de seis trabajadores convirtiendo sus contratos a tiempo parcial en indefinidos a jornada completa. Es el resultado de dos denuncias presentadas en un intervalo de cinco meses por los abusos que el sindicato había detectado en lo que refiere a las horas extraordinarias.

La primera de las demandas fue contra la Compañía de Seguridad, Ingeniería y Mantenimiento del Grupo EME, por los contratos temporales a tiempo parcial en los que figuraban jornadas de entre 50 y 80 horas mensuales, cuando en la realidad estaban trabajando 180 o incluso hasta 200 horas. Dice Modesto Rioseras, secretario comarcal de UGT, que esta práctica, que no está permitida en el Estatuto de los Trabajadores para este tipo de contratos, es bastante habitual, especialmente en el sector se la seguridad privada.

La Inspección de Trabajo, después de corroborarlo, impuso a la empresa que tres trabajadores pasaran a tener jornada completa, modificando sus cotizaciones a la Seguridad Social con carácter retroactivo. La historia se repitió prácticamente sin variaciones con Mantrol otra empresa del mismo grupo, que asumió la seguridad de este supermercado subrogando a los trabajadores. La denuncia presentada a mediados de diciembre por UGT ha tenido como consecuencia que se amplíe la jornada legalmente también a otros tres empleados.

En ambos casos, UGT puso de manifiesto que no existía ningún pacto sobre las horas complementarias, no se efectuaba por la empresa ningún registro de las jornadas que realizan los empleados, que considera abusivas. El responsable comarcal del sindicato considera que la propia firma Alcampo no debería mirar para otro lado en lo que se refiere a las prácticas de las empresas que trabajan para él, que son claramente fraudulentas.