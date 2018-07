Villa comparece en la Audiencia obligado por la jueza

El juicio a José Ángel Fernández Villa por apropiación indebida de fondos del SOMA quedará visto para sentencia el próximo miércoles después de que este lunes prestaran declaración los últimos testigos y peritos citados por las partes y de que la defensa del ex sindicalista se opusiera a la lectura de las conclusiones definitivas en la misma sesión tal y como pretendía la magistrada María Luisa Barrio.

No fue el único encontronazo entre la presidenta del tribunal y la letrada Ana García Boto. La abogada de Villa intentó sin éxito que su cliente fuera sometido a un nuevo examen médico, tras un ingreso de dos días en el Hospital Universitario Central de Asturias a consecuencia de una indisposición sufrida el pasado miércoles. De hecho, Fernández Villa no acudió a la Audiencia hasta que la magistrada no desestimó la petición de su abogada y reclamó su presencia en la sala para continuar el juicio aduciendo que a criterio de los forenses su estado de salud no ha empeorado y nada le impide asistir.

Las declaraciones de este martes sirvieron para corroborar el descontrol contable en el SOMA, los pagos de dietas por duplicado y los muchos gastos sin justificar. Entre los testigos figuraba ayer el presidente del Montepío de la Minería, Juan José Pulgar, un tanto quejoso por las dilaciones que han afectado a este juicio que recuerda es el primero de una serie que continuará con el del caso Hulla, por las supuestas ilegalidades en la obra del geriátrico del Montepío