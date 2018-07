El Ayuntamiento de Bilbao multa a las konparsas por exceso de ruido

Casi un año después, más de cinco konparsas han sido multadas por el Ayuntamiento de Bilbao por exceso de ruido en la pasada Aste Nagusia. Unas multas que han sido recibidas con sorpresa, ya que llegaron hace poco más de una semana y algunas ascienden hasta los 7.000 euros. "Son un roto considerable, es una cantidad de dinero muy alta. Lo mejor hubiera sido que hubiesen llegado antes o que hubiese habido un poco de información", ha declarado Galder Antón, miembro de Bilboko Konpartsak.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha descartado llevar a cabo las mismas medidas que en Santurtzi, con el sistema de acompañamiento nocturno que ha sido usado por casi 400 mujeres para volver a casa. Se llegó a plantear la idea pero Bilbao es muy diferente a Santurtzi y finalmente no se tomará esa medida. "Lo valoramos en su día, pero Bilbao no es lo mismo que Santurtzi, es mucho más grande", ha afirmado Itziar Urtasun, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Bilbao.

Sin embargo, si hay algo que han dejado claro es que ni el ayuntamiento ni las konparsas pueden organizar la Aste Nagusia por separado. El objetivo es que no se vuelva a repetir el conflicto que surgió en 1980 entre el alcalde y las konparsas. Para Itziar Urtasun "el objetivo son los ciudadanos de Bilbao, no sería Aste Nagusia si no organizamos los dos juntos". También lo ve así Ziortza Larreategi, de Bilboko Konpartsak: "Tenemos trabajo conjunto durante todo el año y trabajamos en reuniones y comisiones. Eso es lo bonito, que sea de todos y todos formemos parte de Aste Nagusia".