El Cádiz pendiente de la situación de Javi Guerra

El Cádiz busca un delantero referencia. Un nueve que haga que los centrales no puedan apartar de él la mirada ni un sólo segundo. Un goleador contrastado. Ahí aparece el nombre del jugador del Rayo Vallecano. El Cádiz está pendiente del delantero malagueño y de cómo evoluciona el marcado para el conjunto madrileño, que aún tiene que firmar a varios jugadores para esa posición.

A priori, el nueve no seguirá defendiendo la camiseta del equipo vallecano, pero a día de hoy es el único delantero centro que tiene Michel, por tanto, hasta que no firmen a varios jugadores en esa posición, no dejarán salir a Javi Guerra.

Podría ser el retorno del jugador de Vélez, que ya vistió los colores el Cádiz la primera parte de la temporada 2003-2004. El Cádiz está pendiente de la situación del jugador, pero su fichaje no será fácil pues por un goleador contrastado como él, serán varios los equipos que toquen a su puerta.