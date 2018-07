Texas: memorable concierto de la leyenda que nunca se ha ido

Suena a tópico pero es real: por tercera noche consecutiva el auditorio del Parque Torres de Cartagena mostraba el aspecto de las grandes ocasiones, con el aforo a rebosar. La ocasión lo merecía porque a sus tablas se iba a subir una banda que nunca ha dejado de estar de actualidad, pese a sus más de 30 años de carreteras y aviones, recorriendo el mundo entero, vendiendo más de 35 millones de discos, y llevando tras de sí una legión de seguidores como Paco, un simpático espectador que llamó la atención de la vocalista hasta el punto de subirlo al escenario para que tuviera "su gran noche", cantando a dúo con quien ha sido su ídolo desde su más tierna infancia, hace ya 25 años.

Y es que Texas se ha convertido, a fuerza de cumplir años, en un grupo con un público intergeneracional, trasmitido de padres a hijos y ya, casi casi, a nietos. Y todos cantando a coro, como una sola voz, las grandes canciones de esta formación que es uno de los mejores exponentes del brit-pop.

La noche empezaba con fuerza, con "I don´t want a lover", y toda la concurrencia puesta en pie para nunca volverse a sentar. A lo largo del concierto, de casi dos horas, fueron sonando sus grandes éxitos como "Say what you want", "So in love with you", "Summer sun", "Black eyed boy", y "Every day now".

Uno de los momentos inolvidables de la noche fue su interpretación del clásico de Elvis Presley "Suspicious minds", coreada por todo el público.

Pablo Sáchez del Valle

Inolvidable concierto para los mil quinientos espectadores que fueron testigos de una de las pocas presencias en España de esta banda de leyenda, integrada además de por la carismática cantante Sharleen Spiteri por el bajista Johnny McElhone, el pianista Eddie Campbell, el guitarrista Tony McGovern, el teclista Michael Bannister y el batería Ross McFarlane. Virtuosos instrumentistas que demostraron estar en su mejor momento, con las ganas de quienes empiezan pero con la experiencia de sus décadas sobre los escenarios.

Confesaba la vocalista que hace unos días le preguntaban por su sensación al volver a Cartagena, y respondía que siempre era un placer volver, pero que en realidad tenia sensación de nunca haberse ido. Así de a gusto se sienten en una tierra donde el amor con sus fans es recíproco. Y es que, a lo largo de todo el show, estableció con el público un fluido diálogo lleno de confidencias jalonado por la música que constituye la banda sonora de las vidas de muchos de los entregados asistentes. Una velada para recordar siempre, deseando que haya próxima vez y que, como ellos dicen, nunca se terminen de marchar de entre nosotros.