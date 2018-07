¿Es un PP escorado a la derecha la solución? Con Ciudadanos enfrente, que ya está en esa posición desde luego que no. Ni para sus intereses en A Coruña, ni en Galicia ni para buscar soluciones a los actuales problemas políticos. Ha ganado Pablo Casado las elecciones internas de la formación conservadora con sus posiciones sobre el aborto, la mujer, la memoria histórica o el futuro de la política en España sobre la mesa y da vértigo. Con Aznar detrás y Esperanza Aguirre a la zaga y esa sensación de Concilio de Trento. Decía el secretario general del PP en Galicia este domingo en la cadena gallega de la SER que representa la renovación y a un partido del siglo XXI. Del siglo XXI es, porque estamos en el siglo XXI y la renovación al menos ideológica parece realizarse volviendo a las esencias anteriores a lo actual. La victoria de Casado deja campo libre a corto plazo a un PSOE que puede atender a un escenario moderado y llegar hasta las posiciones socialdemócratas, desde A Coruña al conjunto estatal. En una visión general hay que decir que hasta que este país no tenga una derecha moderna no podremos entrar en la normalidad democrática real. Y este fin de semana el PP no ha avanzado en esa dirección.

Discurso de Pablo Casado. En clave interna, como era la ocasión. Reivindicando su papel a pie de calle en contraste con la otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría. Y condicionado por Ciudadanos.