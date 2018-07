El expopular Daniel McEvoy se afilia a Ciudadanos

Daniel McEvoy ha confirmado a Radio Elche Cadena SER que ha formalizado a través del portal de Ciudadanos en Internet su alta en el partido político. El siguiente paso es que la organización le adscriba a la localidad donde reside, que en este caso será Elche.

Daniel McEvoy es inspector de Educación y durante los años 2011 a 2015 fue concejal de Educación en el mandato de Mercedes Alonso.

McEvoy junto a otros concejales populares denominados "díscolos", tan solo un par de años después de acceder al gobierno local el PP, mantuvo un enfrentamiento con la alcaldesa y aunque no dejó el partido, estuvo apartado del núcleo duro de Alonso especialmente el último año.

Él y otro de los exconcejales enfrentados a Alonso, como Sebastián Polo, se posicionaron junto a Pablo Ruz cuando este decidió disputar a la exalcaldesa la dirección del partido. Una vez Ruz fue elegido presidente, Daniel McEvoy se convirtió en el número tres del partido. Sin embargo, esa posición no debió ser lo que McEvoy pretendía, o no se le dejó el margen que quería para obrar y hace dos meses dejó el Partido Popular. Tal y como se preveía, el inspector de Educación acaba de formalizar por internet su militancia en Ciudadanos ya que su vocación política no terminó con la etapa de Alonso, a pesar de que no fue cómoda.

La formación naranja aún no tiene claro en Elche su rumbo ante las elecciones de mayo de 2019 y David Caballero todavía no ha sido designado candidato a la alcaldía. Algunas fuentes veían su rival en su compañera Eva Crisol, pero tras esta maniobra, quizá Caballero acabe de afiliar a su primer rival en la carrera a la alcaldía.