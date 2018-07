Jesús Navarro: “Los tatuajes me recuerdan lo que tengo que hacer y lo que no”

“Descubrí con ellos una nueva forma de expresión" . Quien así se manifiesta es el empresario noveldense Jesús Navarro, uno de los gerentes de la empresa de especias Carmencita.

Jesús Navarro fue el personaje más imitado en el desfile de la Retreta de Novelda / Lídia Vives

Sin pretenderlo se ha convertido en el protagonista de la revista Betania 2018 -El Betania recopila hechos históricos, anecdóticos, reportajes y devoción más fiesta de Moros y Cristianos de Novelda- “La piel escrita” es quizá el artículo más polémico y transgresor de esta revista. Navarro se desnuda para mostrar los tatuajes que cubren su cuerpo. Son muchos, tantos, que no recuerda el número. El primero, el anagrama de Superman, se lo hizo un tatuador alemán en el puerto de Ibiza, corría la década de los años setenta. Desde entonces no ha dejado de tatuarse: “Cada día los tatuajes me recuerdan lo que tengo que hacer y lo que no”, dice. Reivindica que no se juzgue a la persona por llevar o no tatuajes. Que no se relacione con lo malo de la sociedad.

En el reportaje fotográfico, realizado por Lídia Vives, se ve el repertorio de dibujos, símbolos, rostros, tribales, letras y frases que cubren el cuerpo de Jesús Navarro. ¿Cuál será su próximo tattoo?