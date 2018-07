Leucemia y Transplante de medúla en primera persona

Ha sido en el transcurso del programa ‘Centro de Salud en Radio Jódar SER (n.º 383), que realizamos, en colaboración Radio Jódar SER y el Centro de Salud ‘Ricardo Fernández Valadés’, conducido por Antonia Godoy y José Andrés Godoy.

Hemos contado en nuestros estudios, ante nuestros micrófonos, con Juan Nepomuceno Rivas y Ana María Rivas, hermanos, el primero diagnosticado con leucemia en el año 1.997, y ella donante de médula, a su propio hermano, en septiembre de ese año.

Foto de familia, al terminar el programa / Antonio Plaza

Juan y Ana han explicado su experiencia personal, desde todos los ámbitos, con especial referencia a la repercusión en la familia, en un niño, entonces de 13 años, 12 años ella, y como les afecto especialmente descubrir que era la propia hermana la que tenía una médula compatible.

Juan ha explicado, que con esa edad, con 13 años, “… No entiendes muy bien lo que te está pasando, cuando empecé el tratamiento en Córdoba, me comentaron que me lo debía tomar como un año sabático…”.

Incidiendo especialmente en la importancia de la sensibilización de toda la población en todo tipo de donaciones y en la labor de la Fundación Josep Carreras ‘Contra la Leucemia’, de la que ellos son voluntarios, realizando todo tipo de actividades para un mayor conocimiento de la enfermedad y los posibles futuros enfermos, “…Que tengan mucha paciencia, que la medicina ha avanzado mucho, que confíen en sus médicos, porque saben muy bien lo que hacen, los médicos y los profesionales de la salud en España son muy buenos… el sistema público de salud en España es muy bueno… que es algo que pasa, incluso las peores tormentas pasan, lo que hay que hacer es tener la cabeza bien puesta…”.