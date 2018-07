Fallece un jóven trabajador en las obras del ayuntamiento

Pese a los esfuerzos, Emergencias Sanitarias desplazadas al lugar de los hechos no han podido salvarle la vida. Todo ocurría en torno a las once de la mañana, cuando, según Policía Local y algunos operarios de esta obra, se desprendía de la grúa una pastera, una cuba de transporte de material que se utiliza en las obras. Aproximadamente, una hora después y tras los intentos de reanimación, las autoridades sanitarias no pudieron hacer nada para evitar este trágico desenlace que confirmaba el propio alcalde de la ciudad, Juan Fernández. El fallecido, de 22 años de edad, era natural de Bailén.

A partir de ahora queda abierta la investigación pertinente para esclarecer las causas de este accidente mortal en las obras que desarrollaba la empresa Procyr, a través de la Junta de Andalucía.