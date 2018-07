Orozco afirma que “siempre” estará en política, aunque renuncia a volver a “un cargo institucional”

El ex alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco, ha afirmado este lunes que “siempre” estará en política, aunque “no” para ostentar un “cargo institucional”.

Estas declaraciones se producen luego que la fiscalía, a la espera ahora de la respuesta de la Audiencia Provincial de Lugo, haya pedido a la jueza del uno, Pilar de Lara, el pasado 30 de enero que archive las imputaciones que, en el contexto de la macrocausa contra la corrupción en la operación Pokemon, arrastraba el ex regidor lucense.

La fiscalía interpreta que “no hay indicios consistentes” luego de más de seis años de instrucción, por lo que requiere el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él.

El juzgado mantiene abiertas contra Orozco dos piezas, por supuestamente amañar el concurso de la grúa para favorecer a una de las empresas del grupo Vendex y presuntamente recibir dinero y regalos, y por interceder con concesionarias municipales para presuntamente también colocar a diversas personas.

No sabe cuando se pronunciará la Audiencia

El ex alcalde mantiene que “desconoce” cuando se producirá el pronunciamiento de la Audiencia, aunque subraya que “lo más importante está hecho, que el fiscal corrobora lo que siempre dije, desde un principio, que era inocente”. “Ahora tomará nota la audiencia, pero lo importante está hecho, este reconocimiento del fiscal que espero que ahora ratifique la audiencia. Esto es un espaldarazo a lo que dije desde el primer momento”, celebra.

Orozco se vio obligado a renunciar a repetir como alcaldable en 2015, al venir condicionada esta decisión por la negativa de Lugonovo, BNG, ACE y Ciudadanos a investir a un imputado.

Aunque dice que en política “siempre” estará, invocando que es “muy aristotélico” (fue catedrático de filosofía) en lo que se refiere a que “el hombre es un animal social y político”. “Es necesario el trabajo en política para hacer un mundo mejor”, proclama.

Sin embargo repuso que desiste de volver a un “cargo institucional”, para seguidamente confesar que “esto sí que me hace pensar que aquellos de Lugonovo, de Esquerda Unida (ACE), del BNG y Ciudadanos que pedían y pidieron mi cabeza, me gustaría saber lo que piensan ahora”. “Como me juzgaron sin ser jueces, sin conocer la causa y sin respetar la Constitución, ni los derechos humanos”, lamenta.

Orozco se afana en dejar claro que ahora le es “igual” que le pidan “disculpas”, estos grupos. “Su posición es conocida por muchos lucenses y por lo tanto es ante ellos ante quienes tienen que responder. Yo de ellos recibí lo que se sabía, de ellos no espero absolutamente nada”, añade.

El ex alcalde ha salido indemne de cinco imputaciones, y presume que de “todas salí absuelto”. En cuanto a sí advierte una persecución judicial, deja caer que “no” sabe como “llamarlo”, para intercalar que “haciendo como se hacía causa en hechos en los que en absoluto intervine, no se que nombre recibirá eso”.

Además, Orozco ha protestado porque se le hizo “una indagación inquisitiva, pormenorizada de absolutamente todas mis cuentas, y de las cuentas de mi familia”. “Se llegó a pedir a Estados Unidos una rogatoria para conocer una cuenta, que yo entregué voluntariamente. No se cómo llamar a estas cosas”, concluye.