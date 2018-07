Expósito: "La humedad es lo que peor se lleva para los que venimos del interior"

El Atlético Baleares empezó su pretemporada el pasado fin de semana y lo hizo con victoria. 4-0 ganó al Santanyí en esa primera toma de contacto. Dicho partido lo jugó entero Carlos Expósito. Uno de los seis nuevos fichajes de la entidad balear reconoce que para los jugadores que vienen de fuera lo peor es adaptarse a la humedad que hace en Palma. "Me sentí cómodo, también con los compañeros desde el primer día me he introducido bien en el grupo", añade.

"La primera toma de contacto en Santanyí fue buena. Me tocó jugar todo el partido, entre lateral y también central, una posición nueva para mí pero me adapto a todo", explica Expósito. También admite que el grupo que se está creando es muy bueno: "Los nuevos estamos siendo bien acogidos por los veteranos, esperando si viene alguien nuevo a sumar".

Tras esta primera toma de contacto, el Baleares sigue con sus entrenamientos para preparar los tres partidos que tienen lejos de la isla, en Murcia. Sobre ello y sobre los rivales, Expósito indica que la exigencia será mayor: "Cuando juegas contra gente de tu categoría como el Ejido o de superior como el Albacete, en el stage de Murcia, pues te exigen más y seguro que se ven buenas cosas". "Hay que ponerse a punto", añade.