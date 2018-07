El alcalde de Estellencs, Bartomeu Jover, carga contra Govern y Consell por "la falta de medios" de Ibanat y Bombers

Ibanat y Bomberos de Mallorca siguen a esta hora con los trabajos de extinción del incendio de Cala Estellencs. De momento, la superficie afectada es de 5'2 hectáreas. Ayer a mediodía se dio por estabilizado y ahora se está trabajando en su extinción. Por superficie quemada es el más importante de este año.

El aviso se dio el sábado por la noche cuando se vieron las primeras llamas en la zona. En un primer momento se declaró incendio de nivel 1 al estar cerca de viviendas y se desalojó a unas de 150 personas que estaban cenando en la playa. Una vez estabilizado se rebajó ayer mismo el nivel a 0.

Sobre el terreno trabajan un avión anfibio, dos helicópteros, un avión Canad-air, un avión de coordinación, dos autobombas, un pick up, diecisiete brigadistas y tres técnicos.

El alcalde de Estellencs, Bartomeu Jover, cree que el origen del fuego puede haber sido a causa de una colilla en una carretera que baja hacia la playa. Tilda lo ocurrido de “mala actuación”.

Jover reclama más medios para Ibanat y bomberos de Mallorca con el fin de poder acceder a caminos estrechos: “Ibanat y bomberos no tienen medios para acceder a juchos sitios d ela Serra de Tramuntana. Les faltan, por ejemplo, motobombas est4rechas para poder pasar por caminos estrechos, según me han comentado ellos mismos”

El alcalde insiste en arreglar los caminos para que Mallorca, dice, no esté quemada: “Si no queremos que Mallorca esté quemada hace falta arreglar los caminos y dotar de vehículos y personal al Ibanat y los bomberos”

Jover critica también al conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, por no haberse puesto en contacto con él para conocer la situación del incendio: “Sale en muchas fotos pero ni siquiera me ha llamado por teléfono. Una llamada no hibuera costado nada, y eso que nos conocemos de sus tiempos de regidor”

Respuesta del Govern

Desde el Govern, el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medio Ambiente, Miquel Mir, habla de “declaraciones desafortunadas de Jover” que no aportan nada, dice,”al personal del Ibanat que se están jugando la vida apagando un incendio”.

Según Mir “Balears cuenta con una dispositivo antiincendios modélico” y rechaza las acusaciones de Jover. Considera que el grado de efectividad en la extinción de incendios en las Islas “es de los más altos de toda España”.

Incendio estabilizado

El incendio forestal que desde el sábado por la noche afecta al pinar en torno a Cala Estellencs, de la que fueron desalojadas 150 personas, se dió por estabilizado este domingo sobre las 13.30 horas tras quemar unas 5 hectáreas.

Agentes del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y bomberos de Mallorca continúan con las tareas de extinción del fuego, declarado de nivel 1 por la proximidad de viviendas y rebajado posteriormente a nivel 0.

Durante la mañana del domingo trabajaron sobre el terreno bomberos del parque de Calvià, 21 brigadistas del Ibanat con cuatro autobombas, un vehículo de apoyo y seis técnicos y agentes medioambientales.

Desde el aire han realizado descargas tres helicópteros y un avión, según ha informado el organismo autonómico responsable de la prevención y la extinción de los incendios forestales.

El incendio comenzó en la zona baja de Cala Estellencs y se propagó hacia los espacios más elevados.

Según han confirmado las fuentes, unas 150 personas que participaban en una cena en playa tuvieron que ser desalojadas. Se desconoce si la concentración de personas y vehículos tuvo relación con el origen del fuego.

Ninguna carretera o camino de la zona está cortado, aunque la guardia civil controla el acceso a la cala.